Suprug i djeca osumnjičene za ubojstvo bebe odselili, mještani za Danas.hr: 'Njeni roditelji dobri su ljudi'

Nakon što je javnost doznala za šokantno ubojstvo bebe koju je muškarac slučajno pronašao zamotanu u vrećici u seoskom bunaru kraj Perušića, susjedi donose detalje o obitelji čija se majka sumnjiči da je kriva za smrt djeteta.

Podsjetimo, policija je objavila kako je muškarac 4. kolovoza pronašao mrtvo dijete u Prvan Selu kada je htio uzeti vodu iz bunara za svoje ovce. Policija je privela 20-godišnjakinju koja je navodno prvo sve priznala, a onda se prestala govoriti.

"Supružnici su se s djecom tu doselili prije nekoliko mjeseci. Ne znam ništa o njima, žena je mlada, kada je prvi puta ostala trudna napustila je drugi razred srednje škole udala se i imaju još jedno dijete. Za treću trudnoću nisam niti znala. Ni s kim iz zgrade se nisu družili, no sasvim normalno bi se pozdravili ako bi se sreli na stubištu. Niti sam znala niti čula za ikakve njihove probleme, no šokiralo me kada sam čula da je mlada susjeda osumnjičena i uhićena za ubojstvo bebe", rekla je za 24sata stanarka zgrade u kojoj je u podstanarstvu u centru Perušića donedavno s obitelji stanovala osumnjičena 20-godišnjakinja.

Mrtvo dijete pronađeno je u bunaru u selu gdje stanuju roditelji uhićene žene koji je na 50-ak metara od kuće u kojoj žive njezini roditelji.

Mještani su i za Danas.hr za roditelje su rekli kako je riječ o divnim ljudima.

"Imam samo riječi hvale za te ljude. Šokirani smo svime, no oni su baš dobri ljudi. Ona je bila vani, nekoliko godina, a potom se vratila i radila u središtu Perušića. Svašta se priča o toj trudnoći, tu je više verzija, tko bi znao što je istina", rekao je jedan mještanin i za Danas.hr. Isti sugovornik kaže da zna i čovjeka koji je otkrio čedomorstvo.

"Čovjek je to od 60-ih godina. On je potpuno u šoku. Ima stado od oko 100 ovaca, izvan sebe je", rekao nam je mještanin.

Suprug osumnjičene žene i njena djeca su se nakon šokantnog otkrića iselili iz stana, donose 24sata.

Osumnjičena 20-godišnjakinja uhićena za teško ubojstvo.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu objavilo je kako je osumnjičenica ispitana te je sudac istrage odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Slijede daljnja ispitivanja svjedoka, dok će se nad osumnjičenim provesti medicinska vještačenja.

