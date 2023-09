Pater Ike Mandurić, inačepoznat i kao "šatoraški svećenik" zbog svog angažmana za vrijeme šatoraškog prosvjeda 2015. godine, na Facebooku je objavio status u kojem komentirao slučaj Denisa Buntića i optužbi da je pretukao ženu.

"Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama.

No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih…

Šteta što se o njima ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stojički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima…

Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvim je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu!

Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Dečki, svaka vam čast!", piše pvaj svećenik na Facebooku.

Uslijedila je salva, uglavnom negativnih kometara:

"Koja li vas je žena samo toliko histerično iživcirala da tako sudite?", netko je upitao.

"Nakon što sam pročitala ovaj status, stadoh misliti - divite se onima koji svoje nisu ubili? Koji su sačuvali mir u duši nakon zmuzdrenja tih prevrtljivica?", reakcija je druge žene.

Tu je u niz jednostanvih osuda komentara: "Sramite se", "Bože bolesti", "Koji psihopat"