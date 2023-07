Teško ranjeni iz Siska skinuti s respiratora: 'Njihovo psihičko stanje? Znate i sami kako je...'

Dvojica muškaraca koji su ozlijeđeni u krvavom pohodu u Sisku su stabilno i skinuti su s respiratora. Doktor Gorazd Pilčić s odjela za anesteziologiju Sisačke bolnice gdje su pacijenti zaprimljeni otkrio je da su budni i skinuti s potpore za održavanje tlaka. "Kod nas će ostati dalje zbog mjera predostrožnosti i mehanizma ozljeda koje su zadobili", dodao je.

Ozlijeđeni muškarci za sada komuniciraju dobro, no i dalje se njihove ozljede tretiraju kao opasne po život. "Procjena njihovog psihičkog stanja? Znate i sami kako je s obizirom na to što se desilo. Sve u svemu, za sada je to u redu", poručio je Pilčić.

U Sisačku su bolnicu zaprimljeni s ozljedama trbuha zbog čega su odmah operirani. Jedan od muškaraca je, otkriveno nam je iz bolnice, 89. godište, dok drugi ima 58 godina.

Njih je ranio 58-godišnji Neđad Fetić koji je pucao iz automatske puške i pritom usmrtio ženu (45), palio automobile i kuće. Ranjeno je više osoba, a njih četiri su bile lakše ozlijeđene. Među njima je bilo i dijete koje se ozlijedilo dok je bježalo. Tijekom višesatne potrage za ubojicom, stanovnici naselja Kanak u kojem je sve krenulo, ali i cijelog Siska bili su u strahu. Fetić je uhićen nakon gotovo pet sati, a sa sobom je navodno imao i bombe.

