Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević stigao je na mjesto novog odrona smeća na zagrebačkom Jakuševcu u kojem su ozlijeđene dvije osobe i poručio da je u tijeku istraga koja bi trebala otkriti kako je do novog odrona došlo.

"Još uvijek se utvrđuju okolnosti kako je došlo do novog odrona i kako je povezan s odronom koji je bio prije 3-4 tjedna. Sve su inspekcije na terenu, i inspekcija za zaštitu okoliša i građevinska inspekcija. Moramo pričekati nalaze i rezultate istrage. Vezano za odron od prije tri tjedna, nemamo nikakvih nalaza da je bilo nepravilnosti do sada što se tiče upravljanja odlagalištem", rekao je Tomašević.

Dodao je da su još neki izvidi u tijeku te se čekaju analize i novi nalazi Državnog inspektorata, no da ispektorat do sada nije utvrdio nikakve nepravilnosti.

"Ponavljam, za sada sve što je došlo od 11. studenog od Državnog inspektorata, nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Međutim, ovakve stvari se ne smiju događati. Napravit ćemo sve što državne institucije utvrde da moramo napraviti. Do sada nije bilo nikakvih izrečenih mjera ni situacija za postupanje, no ono što je ključno sigurnost radnika i građana. Za sada mjerne postaje ne pokazuju da je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti ni za sumporovodik ni metan. Međutim, želimo biti potpuno sigurni pa smo naručili i dodatno mjerenje kvalitete zraka pa će Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar uskoro doći s mobilnim uređajem koji se koristio i u Osijeku tijekom požara u Dravi International", kazao je.

Najavio je da će grad također provesti neovisnu istragu te da su angažirali neovisnog sudskog vještaka. Potvrdio je da je troje djelatnika odvezla Hitna pomoć te da je jedan od njih teže ozlijeđen.

"Izražavam žaljenje zbog ozljede radnika Zagrebačkog Holdinga. Ne mogu komentirati zdravstveno stanje radnika bez privole, međutim jedan je teže ozlijeđen i čekamo daljnje informacije iz bolnice", dodao je gradonačelnik.

Novinari su ga pitali osjeća li se odgovorno zbog ove situacije, na što je gradonačelnik rekao da se odgovornost mora utvrditi, a u pozadini se čuje kako mu okupljeni viču "ovo je za ostavku".

"Nama je ključno da se utvrdi odgovornost da se ovo ne bi ponovilo. A kad se utvrdi odgovornost, bit će za to i sankcije", objasnio je Tomašević.

"Ako se utvrdi da je odgovornost gradske firme, privatnih firmi, bilo čija, za ovo mora biti sanckija. Ovo se ne smije događati. Odlaganja trenutno nema, ono je suspendirano", zaključio je.

Zatražio je hitan sastanak s Vladom kako bi se utvrdilo što se sve treba napraviti da se konačno zatvori odlagalište Jakuševac. "Dvadeset godina su bila obećanja da će se zatvoriti i to se nije napravilo. Radimo sve što možemo da ga što hitnije zatvorimo, ali to nije samo odgovornost grada, već i države", smatra Tomašević.

Na mjesto odrona ranije je stigao njegov zamjenik Luka Korlaet kome je dio mještana vikao "ostavka".

Drugi je ovo odron u manje od mjesec dana, policija osigurava mjesto događaja, a ozlijeđenima je pomoć pružena u KBC-u Rebro.

Iz bolnice su nam potvrdili da je kod njih zaprimljen jedan radnik te da je trenutno u operacijskoj sali. "Ima traumatsku ozljedu ruke", kazali su za Danas.hr. Neslužbeno doznajemo da mu je odrezana ruka te ju vaskularni kirurzi pokušavaju spojiti, dok je drugi navodno u stanju šoka.

Podsjetimo, prije manje od mjesec danas na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo se veliko klizište i došlo je do odrona.

Zagrebački gradonačelnik tada je rekao kako je analizom utvrđeno da odron na odlagalištu otpada Jakuševec nije prouzročio povećane koncentracije plinova te ni na koji drugi način ugrozio zdravlje građana, što je ranije tvrdila gradska oporba. Tomašević je dodao i da na tom dijelu odlagališta nije bilo nikakvih radova te odlaganja otpada.

U međuvremenu zagrebački odbor HDZ-a ustvrdio je da je novi odron smeća na Jakuševcu, kao i 11. studenog izazvalo odlaganje velike količine razvrstanog biootpada, zbog čega prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Odgovorno tvrdimo da je 11. studenog i danas, do odrona došlo isključivo radi odlaganja velike količine razvrstanog biootpada koji tamo nije trebao biti", priopćio je Gradski odbor HDZ-a.

Gradonačelnika i gradsku vlast prozivaju da već dulje vrijeme obmanjuju javnost tvrdnjom da se na Jakuševcu ne odlaže razvrstani biootpad, te su najavili da će ovih dana medijima dostaviti i fotografije koje potkrjepljuju njihove tvrdnje.

"Na temama Jakuševca je trenutna vlast osvojila zadnje lokalne izbore u Zagrebu, a sada taj isti sustav dovode do potpunog kaosa i alarmantnog stanja te velike opasnosti za Zagrepčane", poručuje zagrebački HDZ, koji je pozvao nadležne institucije na žurno djelovanje "jer je situacija na alarmantna današnjom potvrdom da je Jakuševec tempirana bomba punjena biootpadom".

Pitaju "koliko bi ljudi na Jakuševcu trebalo poginuti da se istraži što se tamo događa i što je prava istina, te je li to sanacija do kraja godine a koju je najavio trenutni gradonačelnik".

Tvrde također da su uz konzultacije sa stručnjacima iz područja zaštite okoliša došli do saznanja da odron, osim što predstavlja ugrozu za djelatnike koji rade na Jakuševcu, predstavlja i zdravstvenu ugrozu za Zagrepčane radi oslobađanja štetnih plinova, a što se intenzivno osjeća čak i na velikim udaljenostima, kao i štetnog utjecaja na otpadne vode i cijeli sustav unutar deponija.

Ističu da su prvi upozorili da se na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište, ali da je tek četvrti dan nakon incidenta trenutna gradska vlast priopćenjem poručila građanima da je: „sve pod kontrolom“. Sada možemo vidjeti razmjere te kontrole ili bolje rečeno namjere, a to je zataškavanje istine o brdu Jakuševec i odlaganju razvrstanog biootpada, kažu u HDZ-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi odron: Opet se urušila planina smeća na Jakuševcu. Ozlijeđene dvije osobe