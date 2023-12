Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestalog ribara (29) kod Paškog mosta

Završila je intenzivna akcija spašavanja nestalog ribara (29) kod Paškog mosta. Nažalost, na 8 metara dubine pronađeno je njegovo tijelo.

Da je tijelo pronađeno potvrdio je za danas.hr Josip Brozičević iz HGSS-a.

Potraga za mladim ribarom je, podsjetimo, trajala cijelu noć, a tražio ga je HGSS, Lučka kapetanija Zadar i pomorska policija PU zadarske. Naime, u noćnim satima nestao je mladi ribar (29).

"Iza 11 sati ronioci su pronašli tijelo muške osobe, blizu mjesta gdje se prevrnula brodica", potvrdili su nam i iz PU zadarske te dodali da se utvrđuje identitet i tek kada bude službeno potvrđen, obratit će s novim informacijama.

Kako saznaje Zadarski list, četvorica mladića isplovila su sinoć iz Rtine, u 'lov pod sviću.' U trenutku okretanja plovila kod Rta Tanka nožica, došlo je do nesreće, u kojoj su mladići upali u more. Tri su uspjela doplivati do obale i potražiti pomoć. Potom je odmah je krenula i potraga za četvrtim mladićem. Nažalost, nije nađen živ.

