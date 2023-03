U Vinkovcima iz crkvene škrabice ukrao 150 kuna. Prijeti mu devet mjeseci zatvora

Ovih su dana tužitelji podigli optužnicu protiv 54-godišnjaka kojeg se tereti za tešku krađu jer je nasilno otvorio crkvenu škrabicu s milodarima u Vinkovcima i ukrao 150 kuna, odnosno oko 20 eura, prenosi Danica. Sve se odvilo u prosincu prošle godine u crkvi svetog Antuna Padovanskog. Tužitelji za optuženog traže devet mjeseci bezuvjetnog zatvora.

Kako se navodi u optužnici, nasilno je otvorio kutiju s natpisom "za grijanje" u kojoj su se nalazili novčani prilozi za grijanje, a koji su u vlasništvu Samostana sv. Antuna Padovanskog. Dodali su da si je zadržao najmanje 150 kuna, točnije 20-ak eura koje je pronašao u škrabici.

S obzirom da je ukrao iz crkve, teškom je krađom počinio kazneno djelo protiv imovine, naveli su u optužnici. Traže i da se muškarcu oduzme "pvc traka za pakiranje" koju je koristio za počinjenje kaznenog djela, a oštećenom vinkovačkom samostanu dosudi imovinsko-pravni zahtjev.

Okrivljeni se tijekom istrage branio da je toga dana bio pijan.

"Priznajem da sam to učinio i kajem se zbog svega. Ali, učinio samo to pod utjecajem alkohola zato što nisam imao novca za put do Zagreba", kazao je prilikom ispitivanja u tužiteljstvu.

Devet mjeseci bezuvjetnog zatvora traži se jer je već kazneno osuđivan što mu se uzima kao otegotna okolnost, a škrabicu je nasilno otvarao zbog čega je riječ o teškoj krađi.