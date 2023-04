U Zagorju zabio džepni nožić u ljubavnika svoje supruge. Osuđen na osam mjeseci zatvora

Jedan je muškarac iz Zagorja teško ranio drugog optuživši ga da je ljubavnik njegove supruge, javlja Danica. Prema presudi, koja je u međuvremenu postala pravomoćna, počinitelj je osuđen na osam mjeseci zatvora, a ozlijeđenom mora platiti odštetu veću od 20.000 kuna.

U ožujku je došao do obiteljske kuće ozlijeđenog gdje ga je "piknuo" džepnim nožićem s oštricom duljine sedam centimetara u naguravanju i verbalnom sukobu te mu zadao ubodnu ranu u prsištu s izljevom krvi. Počinitelj je na sudu rekao da je ozlijeđeni za to sam kriv jer je zavodio njegovu suprugu, slao joj poruke i zvao ju telefonom.

"Tog dana sa ženom sam došao do njegove kuće radi razgovora i tad je došlo do verbalnog sukoba, naguravanja i ozljeđivanja, za što sam osuđen, ali to ne znači da mu još moram platiti i odštetu", pojasnio je.

Svemu je svjedočila i počiniteljeva supruga koja je kazala da je ozlijeđenog upoznala u autobusu kojim je svaki dan mjesecima odlazila na posao. Dodala je da joj je počeo slati poruke, nazivati ju i tražiti da se sastanu.

"Odbila sam i zatražila da me prestane zvati i pisati poruke. No, on nije prestajao pa sam sve ispričala mužu“, ispričala je supruga.

Kako je naglasio, počinitelj je posumnjao jer ga je supruga stalno tražila novac za bonove za mobitel zbog čega je pregledao njezin mobitel. Ipak, nije pronašao ni pozive, kao ni poruke. Nakon toga su se posvađali, a supruga je priznala da je s ozlijeđenim imala ljubavnu vezu i da je željela to prekinuti, ali ju on stalno kontaktira u nadi da nastave vezu. Potom su otišli do kuće ozlijeđenog.

"Pitao sam ga što ima s mojom ženom, na što mi je odgovorio da je prvi put vidi u životu. Posvađali smo se, a kako sam u ruci držao džepni nožić, upiknuo sam ga misleći da me želi udariti", kazao je suprug.

Ozlijeđeni je na sudu nastavio da ženu nije nikada vidio te da je napadnut iz čistog mira. Rekao je da je bio u bolnici tjedan dana i da je imao jake bolove koje i danas ponekad osjeti.

"Taj događaj imao je velik odjek u našem selu i svi su za to znali. Nakon svega, prekinuo sam i s izvanbračnom suprugom“, rekao je ozlijeđeni.