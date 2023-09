U zatvoru se potukli Zavadlav i Majstorović. Razlog? Jerko Malvasija koji je nedavno zaprijetio Zavadlavu

U zadarskom zatvoru jučer je došlo do fizičkog sukoba između dvojice istražnih zatvorenika, Filipa Zavadlava i Deana Majstorovića - Điđi.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, do tučnjave je došlo u jutarnjim satima kada su se i jedan i drugi našli u redu čekajući da pravosudni policajac otvori vrata od kantine kako bi zatvorenici mogli kupiti cigarete i druge potrepštine.

U jednom trenutku došlo je do naguravanja njih dvojice te međusobnog šaketanja u kojem su i jedan i drugi zadobili ogrebotine i masnice.

Sve je navodno trajalo manje od minute, a čim su policajci vidjeli da se nešto događa brzo su reagirali i razdvojili ih.

Obojica su odvedeni na liječnički pregled gdje je utvrđeno da su zadobili lakše tjelesne ozljede, a tek treba vidjeti kakve će stegovne mjere dobiti zbog ovog sukoba.

Do jučer popodne nisu bili obaviješteni ni splitski sudac Dinko Mešin koji je zadužen za Điđin predmet, a ni sutkinja Višnja Strinić, koja vodi ponovljeno suđenje Zavadlavu za trostruko teško ubojstvo.

Ni novi odvjetnik Filipa Zavadlava, Toni Vukičević nije do danas ujutro znao da je njegov klijent bio sudionik tučnjave u zatvoru.

Moglo bi se zaključiti da je do sukoba došlo zbog Jerka Malvasije. On je jedan od bliskih ljudi Deanu Majstoroviću, a upravo je on, barem prema optužnici trebao biti njegova četvrta žrtva.

Tako je u travnju na izlasku iz sudnice Malvasija Zavadlavu poručio: "Dođi u Lepoglavu."

