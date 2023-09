A nije mu prvi put: U Đakovu muškarac (61) vozio bez vozačke dozvole, pa napuhao više od 3 promila

Policajci su u Đakovu uhitili 61-godišnjeg vozača i privremeno mu zaplijenili automobil jer je vozio s više od tri promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole koja mu je već ukinuta zbog niza ranijih prometnih prekršaja, izvijestila je policija u utorak.

Vozač iz Gašinaca, zatečen je pri nadzoru prometa u ponedjeljak, nešto poslije 23 sata u Đakovu, a policajci su utvrdili da je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih prekršajnih 12 bodova.

Obavljenim alkotestiranjem 61-godišnjem vozaču utvrđena je prisutnost od 3,08 promila alkohola u krvi pa je uhićen, a privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest bodova, napominju u osječko-baranjskoj policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: VIDEO Što mu je bilo u glavi? Pijan upao na rally u Kumrovcu, vozio u suprotnom smjeru i zamalo izazvao sudar