USKOK podigao optužnicu protiv osmorice švercera kokainom. Planirali i likvidaciju čovjeka u Ekvadoru

USKOK je podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljanja zbog udruživanja u zločinačko udruženje. Bavili su se švercom kokaina iz Južne Amerike, prokrijumčarili su najmanje 609 kilograma vrijednosti 16,4 milijuna eura.

No bilo je tu i šverca oružjem, granata, plastičkog eksploziva, detonatora, oružja s prigušivačem.

Prvookrivljeni iz Hrvatske je s još jednom osobom iz Srbije, tijekom 2020. i na samom početku 2021. radili na likvidaciji osobe u Ekvadoru.

Prenosimo priopćenje USKOK-a u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage u kojoj su dokazi pribavljeni i u suradnji s nadležnim tijelima Francuske, Srbije, Austrije, Španjolske, Ekvadora, Italije, Grčke i Njemačke te uz izniman angažman Eurojusta, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Čileu i Interpola, podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana (1971., 1986., 1976., 1980., 1969., 1974., 1986., 1984.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, teškog ubojstva, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Optužnicom se I. okr. tereti da je, najkasnije od studenoga 2019. godine do 13. travnja 2022. u Hrvatskoj, Belgiji, Španjolskoj, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Italiji, Kolumbiji i Ekvadoru, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina na ilegalnom narkotržištu, povezao u zajedničko djelovanje II., IV., V., VI. i VII. okr. te više drugih osoba, od kojih je jedna osoba u međuvremenu preminula.

Za osmišljavanje cjelokupnog plana krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike prema Europi bio je zadužen I. okr. koji je osobama koje je povezao u zajedničko djelovanje davao upute i instrukcije, nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj, odobravao njegovu prodaju i cijenu prodaje, kao i način isplate te je organizirao izvlačenje kokaina iz kontejnera dopremljenih na hrvatski teritorij.

Pritom je osoba koja je naknadno preminula, budući da se nalazila u Ekvadoru, bila zadužena za izravne kontakte s dobavljačima droge, kao i za određivanje mjesta i vremena ubacivanja droge u izabrani kontejner koji je bila obvezna i pratiti na putu.

U okviru plana, II. okr. je bio zadužen za organizaciju i financiranje ukrcaja kokaina u prijevozno sredstvo, kao i za nadzor nad transportom kontejnera, IV. okr. za koordiniranje radnji i osoba na terenu po uputama I. okr., kao i za isplatu sudionika, preuzimanje droge izvučene iz kontejnera u Pločama te njen prijevoz do Zagreba i daljnje raspačavanje u Hrvatskoj, V. okr. za preuzimanje droge izvučene iz kontejnera u Pločama i njen prijevoz do Zagreba, VI. okr. za prihvat kontejnera po dolasku u iskrcajnu luku Ploče, njegovu opservaciju te organiziranje izvlačenja droge, a VII. okr. za pozicioniranje kontejnera po njegovu iskrcaju u luci Ploče na mjesto gdje izostaje video nadzor i na razinu na kojoj je moguće pristupiti mu te u slučaju potrebe i za njegovo skladištenje do prijevoza u Zagreb.

U okviru plana i radi ostvarenja konačnog cilja kriminalne grupacije, još je niz drugih osoba poduzimalo i ostale potrebne aktivnosti i dodijeljene im zadaće poput nabave droge, njenog transporta, krijumčarenja, izvlačenja, praćenja tijekom transporta te isplaćivanja dobavljača.

Na opisani način okrivljenici su prokrijumčarili u Hrvatsku i druge zemlje članice Europske unije najmanje 609 kilograma kokaina u vrijednosti većoj od 16,4 milijuna eura, koji su potom i preprodali.

Nadalje, I. okr. djelujući iz Hrvatske i još jedna osoba koja je djelovala iz Srbije, najkasnije od veljače 2020. godine pa do 12. siječnja 2021. u Hrvatskoj, Srbiji i Ekvadoru, nezadovoljni time što je osoba koja je u međuvremenu preminula postupala mimo njihovih dozvola te što je na njima neprihvatljiv način osujetila ostvarenje kontakta s dobavljačima kokaina iz Ekvadora i Kolumbije, kao i njenim odnosom prema njima i njihovoj kriminalnoj grupaciji, u cilju da tu osobu na podmukao način liše života, povezali su u zajedničko djelovanje II. okr. i više drugih zasad nepoznatih osoba.

Nakon odluke da se realizira likvidacija koju su I. okr. i osoba iz Srbije donijeli najkasnije 15. veljače 2020., I. okr. je s odlukom upoznao II. okr. koji je bio zadužen za provjeru kretanja po Ekvadoru osobe čiju su smrt planirali, kao i za angažman ubojica.

Potom je II. okr. u Ekvadoru angažirao jednu nepoznatu osobu da prati navedenu osobu, da plaća troškove te da isplati osobe koje će poduzimati potrebne radnje. Zatim je II. okr. angažirao još jednu nepoznatu osobu radi pratnje, ali i za pronalazak osoba koje će izravno izvršiti likvidaciju, a što je ta osoba pristala učiniti. Po uputi II. okr., ta osoba je izdala i nalog da se ciljana osoba liši života, što se pokušalo učiniti 13. studenoga 2020. u Guayaqilu, no unatoč tome što su napadači ispalili veći broj hitaca, žrtva nije preminula već je zadobila za život opasne ozljede zbog kojih je odmah prevezena na bolničko liječenje.

Po obavijesti da je žrtva samo ranjena, I. okr. i osoba iz Srbije su u daljnjoj nakani da sprovedu do kraja svoj plan, dali nalog II. okr. da se ubojstvo organizira dok se žrtva nalazi na liječenju, pri čemu je I. okr. ponudio i dodatnih 50.000,00 za sada nepoznate valute namijenjenih neposrednim izvršiteljima, dok je za usmrćenje policajaca koji su ranjenu osobu čuvali u bolnici ponudio po 20.000,00, čemu se pridružila i osoba iz Srbije.

U tu svrhu angažirane su dvije osobe iz Kolumbije, no do realizacije dogovorenog nije došlo jer je jedna od njih uhićena. Po otpuštanju iz bolnice, žrtvi se stanje gotovo odmah pogoršalo te je umrla uslijed posljedica ranijeg ranjavanja.

Osim toga, II. okr. je od točno neutvrđenog dana tijekom 2019. godine pa do 12. travnja 2022. u Hrvatskoj, BiH te Francuskoj, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom, prijenosom preko državne granice i kroz teritorij država članica EU, te daljnjom prodajom većih količina oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava, povezao u zajedničko djelovanje VIII. okr. i više drugih osoba.

Pritom je VIII. okr. bio zadužen za preuzimanje oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava u BiH, od osobe zadužene za pribavljanje potrebnog oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava, sve po narudžbi II. okr. i povremeno još jedne osobe, a koji su obojica bili zaduženi i za financiranje same nabave.

Kupce oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava pronalazio je II. okr., a među njima i osobu iz Francuske zaduženu da preproda preuzeto oružje, eksploziv i eksplozivne naprave.

Tako su u više navrata okrivljenici iz BiH do Francuske prevezli 38 automatskih pušaka, 119 granata, 2,4 kilograma plastičnog eksploziva, pet pištolja, jednu pušku, streljivo i detonatore koje su prodali za najmanje 164.500,00 eura, dok je II. okr. preuzeo na isti način pribavljeno neidentificirano oružje s prigušivačem, jednu automatsku pušku, tri pištolja, streljivo te kilogram plastičnog eksploziva s upaljačima. Novac dobiven prodajom oružja podijelili su s II. okr. i osobom koja je sufinancirala preprodaju.

Također su II. i III. okr., najkasnije od 14. veljače 2020. do 26. veljače 2021. u Hrvatskoj, Kolumbiji, Panami, Ekvadoru i Španjolskoj, u cilju stjecaja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina na ilegalnom narkotržištu, povezali u zajedničko djelovanje više drugih osoba.

Pritom je II. okr. bio zadužen za cjelokupnu organizaciju ukrcaja kokaina u prijevozno sredstvo, dok je III. okr. bio zadužen za financiranje nabave i samu nabavu droge te organizaciju izvlačenja droge iz kontejnera dopremljenih u Hrvatsku.

Na opisani način su nabavili i pripremili za utovar na brod na području Kolumbije najmanje 500 kilograma kokaina, no do konačne realizacije transfera nije došlo jer su bila uvedena ograničenja zbog pandemije, zbog čega je III. okr. i dalje nudio na prodaju nabavljenu drogu, od čega je u konačnici odustao unatoč uloženom novcu.

Nadalje se III. okr. tereti da je u veljači 2021. godine organizirao izvlačenje 65 kilograma kokaina iz kontejnera dopremljenog u luku Ploče. No, III. okr. i osobe koje je za to angažirao nisu našle kokain jer ga je ranije zaplijenila policija u Turskoj.

S ciljem izvlačenja 430 kilograma kokaina iz kontejnera pristiglog u luku Rijeka, III. okr. je angažirao iste osobe, no budući da je u međuvremenu shvatio kako je obavijest o zalutaloj pošiljci dana većem broju osoba, odustao je od angažmana svoje grupacije zbog rizika da ne budu otkriveni.

Također se III. okr. tereti da je, na adresi svog neprijavljenog prebivališta u Srimi, držao poluautomatski prepravljeni signalno-startno-plinski pištolj, dva prigušivača i streljivo.

USKOK je u optužnici predložio da se od I., II., IV., V., VI., VII. i VIII. okr. oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelima u iznosu od 3.415.422,32 eura. Županijskom sudu u Zagrebu predloženo je i produljenje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.