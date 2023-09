Užas u Puli, usred bijela dana šamarali i maltretirali maloljetnika: 'Dobro, dobio je par šamara, šta...'

Pojavila se šokantna snimka iz Pule na kojoj se vidi kako nekolicina mladića u samom centru grada iznad Giardina u sred dana udara bespomoćnog mladića.

Kako je prvi objavio RegionalExpress, slučaj je prijavljen policiji, pravobraniteljici za djecu i jednoj srednjoj školi.

Inače, na samoj snimci vidi se kako nekolicina mladića okružuje, čini se nešto mlađeg tinejdžera. koji se čini jako uplašen. Jedan od mladića udara ga po glavi, ovaj se stiska.

U jednom trenutku čuju se povici ženske osobe, a netko iz grupe mladića dobacuje joj na talijanskom jeziku.

Potom se čuju glasovi na hrvatskom: "Dobio je par šamara, šta?"

A onda opet netko kaže: "Druga strana, ova mu je crvena…"

Na društvenim mrežama, iz ReginalExpressa među komentarima su objavili i dodatnu informaciju i to da je jedan od nasilnika izbačen iz borilačkog kluba u kojem je trenirao.

Istarska policija potvrdila je u srijedu navečer kako je zaprimila dojavu o vršnjačkom nasilju u Puli ,a u kojem je, prema pisanju nekih portala, nekolicina mladića, tinejdžera, u samome središtu grada, usred dana fizički napala drugog vršnjaka.

"Radi zaštite dobrobiti djece u javnost ne možemo iznositi nikakve detalje. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a sve u cilju utvrđivanja identiteta osoba sa snimke jednog pulskog portala", izjavila je Hini glasnogovornica Policijske uprave istarske Suzana Sokač.

Policija će poduzeti mjere kako bi se čim prije utvrdile okolnosti ovog nemilog događaja i sve druge mjere iz njihove nadležnosti, dodala je.

Neslužbeno se doznaje kako je policija dojavu o ovom događaju zaprimila od roditelja napadnutog dječaka te kako se ovaj incident dogodio, po svemu sudeći, u utorak.

U komentarima na društvnenim mrežama vezanim za ovo nasilje mnogi izračavaju bijes i šokiranost.

"Ova bi djeca i mladost trebali biti naš ponos, ali ovo je ruglo ovoga grada. Nikada toliko nasilja u ovom gradu nije bilo. Molimo da se odgovorni za ovaj naš grad ozbiljnije uhvate posla vezano za ovakva događanja i strože osude ove zločine. Nama su naša djeca najvažnija. Dosta je bilo. Važno je da svi dođemo u grad, a u ovom gradu više nismo sigurni ni mi ni naša djeca. Krivi su neki roditelji koji djecu prepuštaju ulici bez nadzora, ali velikim djelom i okruženje. Gradonačelniče osudite ovo ponašanje i zasučite rukave u borbi protiv nasilja!!", stoji u jednom od komentara.

U drugom također izražavaju svoje zgražanje: "Ja kao majka 17 godišnjeg djeteta se zgražavam, i stavljam se u kožu roditelja tog djeteta kojeg su maltretirali, i kako bi se moje dijete osjećalo u toj mat poziciji. To je prestrašno . Vjerojatno kući kod svojih mamica i tatica su manji od Makovog zrna, i ti roditelji će reći moje dijete nije takvo. Nemate vremena za svoju djecu to je problem. Sa djecom se treba sjesti i razgovarati. Ovo je užas koji monstrumi odrastaju."

"Kad grupa (čopor) napadne pojedinca to je po meni kukavičluk. To su slabići i kao takve ih treba tretirati. Zakon nek odradi svoje a za mene su to jednostavno mali miševi koji će se zavuči u neku rupicu. Za ovo nema opravdanja i kao društvo ne smijemo zatvarati oči. A ti " frajeri" ako su čvrsti momci nek se jasno postave i kažu: jesmo, mi smo uradili to i to i stojimo iza toga." Ipak mislim da tolike face nisu…tako da…vidjeti će se nastavak priče", također je npisao netko.

