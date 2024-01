Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjaka iz Ludbrega kojeg se tereti za počinjenje kaznenih djela nasilja u obitelji i prijetnji, piše Podravski.hr.

Naime, muškarac je u razdoblju od sredine 2022. do 21. svibnja prošle godine u stanu u kojem je živio zajedno sa suprugom počinio navedena kaznena djela. Omalovažavao je i vrijeđao ženu te često pijan započinjao svađe s njom.

Obično bi joj, stoji u optužnici, predbacivao činjenice iz njezine prošlosti i njezinu prijašnju vezu. U više od pedeset navrata ju je fizički napadao i to tako što ju je udarao rukama po rebrima, licu i glavi, čupao za kosu, a sve zato što žena na njega nije htjela prenijeti dio vlasništva nad stanom u kojem žive.

Eskaliralo je u travnju prošle godine kada ju je protvanom ili lomom u kojem se sušio kruh, najmanje 20 puta udario po glavi te joj komade suhog kruha onda utrljao u lice - nanijevši još ogrebotine. Mjesec dana kasnije, 21. svibnja rekla mu je da će se rastati od njega, a on je onda krenuo prijetiti da će se ubiti.

Govorio je da će gurnuti prste u utičnicu, da će se objesiti i slično, a svojim je ponašanjem kod žene stvarao osjećaj krivnje. Takvim ponašanjem je, stoji u optužnici, 52-godišnjak kod supruge izazvao osjećaj poniženosti te ustrašenost za vlastiti život i sigurnost zbog čega je istog dana napustila svoj stan i sklonila se kod majke. Osim toga, 52-godišnjaka se tereti i za prijetnje koje je 19. svibnja počinio u stanu u kojem je živio zajedno sa suprugom. U nakani da je ustraši, tog joj se dana zgrozio riječima da ako njezin brat dođe u stan će joj posjeći noge tako da će ostati invalid. Te su riječi kod supruge izazvale osjećaj straha, a optužnicom je sudu predložena i presuda, piše Podravski.hr.

Predloženo je da se 52-godišnjaku izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca, a za prijetnje kazna zatvora u trajanju od devet mjeseci. Konačno, predloženo je da ga se osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godine i pol dana te da mu se potom izrekne djelomična uvjetna osuda time da se od kazne izvršava osam mjeseci, a dio kazne u trajanju od deset mjeseci neće se izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Iznoseći obranu pred istražiteljima, 52-godišnjak je rekao da su problemi u braku nastali krajem 2022. godine i to zašto je njegova supruga našla ljubavnika. Tvrdio je da je ona često prijetila samoubojstvom, da je završila na psihijatriji i nije redovito uzimala lijekove te ih je znala miješati s alkoholom. Pala joj je i kilaža, a 52-godišnjak tvrdi da ga je znala verbalno napadati i govoriti da se namjerno izgladnjuje kako bi to prikazala da je zbog njegovog zlostavljanja. Kazao je i da je 21. svibnja samo nestala iz stana u jutarnjim satima i počeo ju je tražiti, a kada se vratio, saznao je da ga traži policija dok su ga pred stanom dočekali supruga i njezin brat koji su mu rekli da će ga oni dokrajčiti ako to ne učini policija.

"Nikada nisam fizički napadao suprugu, a često sam se udaljavao iz stana i spavao u kamionu kako bi izbjegao verbalne sukobe s njom. Što se tiče prijetnji da ću supruzi posjeći noge, doista sam rekao nešto slično tome, no to se odnosilo na njenog brata. On je u naš stan dovodio ljubavnice pa su oni da ih nitko u zgradi ne bi vidio, trčali gore – dolje do stana pa sam ženi prokomentirao da će si tako slomiti noge", ispričao je 52-godišnjak u čije navode istražitelji nisu povjerovali, već su povjerenje dali njegovoj supruzi.

"Svađe su intenzivnije počele prvenstveno zbog toga što dio vlasništva nad svojim stanom nisam htjela prenijeti na muža. S vremenom je to nasilje, posebno kada bi bio pijan, preraslo i u fizičko te me je znao udariti stisnutom šaka u predio rebara te po glavi i licu, a čupao me i za kosu. Kada je od mene tražio da mu predam mobitel, počeo me udarati protvanom u kojem smo sušili kruh po glavi, a kada sam mu rekla da će se rastati od njega, u pijanom stanju je rekao da će se ubiti", otkrila je supruga 52-godišnjaka čiju je verziju događaja potvrdilo više svjedoka.

