Primorsko-goranska policija na izvanrednoj konferenciji za novinare iznijela je detalje kriminalističkog istraživanja Luke Burazera i Eugena Travalja uhićenih dan ranije pod sumnjom da su prevarili stotine građana koji su investirali i trgovali s kriptovalutama.

Dvojica uhićenika su vlasnici propale tvrtke za trgovanje kriptovalutama "BitLucky".

"Osumnjičeno je troje hrvatskih državljana s područja Primorsko-goranske županije u dobi od 20, 36 i 37 godina. Oni su bili direktor, prokurist i zaposlenica firme na riječkom području. Osumnjičeni su da su lažnim prikazivanjem i laganjem u zabludu doveli veći broj klijenata. Minimalna šteta je 18,5 milijuna eura. Oštećeno je više stotina građana s područja Promorsko-goranske, ali i drugih županija. To se sve događalo od kraja travnja 2018. do svibnja 2023. godine", kazala je voditeljica Blaženka Čačić.

Ljude su nagovarali na ulaganje, oglašavali su se, a nakon što bi im uplaćivali novac, odnosno kupili kriptovalute, s vremenom su novac prebacivali na svoje kriptonovčanike, iznijeli su na konferenciji. "Dio novca su vraćali kako bi ih držali u zabludi", pojasnili su.

Policija je krenula istraživati slučaj nakon prijava građana koji nisu mogli do svog novca. Potvrdili su da su osumnjičene uhitili na njihovim adresama jučer ujutro. Dodali su i da nikad policija nije objavila da su osumnjičenici u bijegu jer nikad nije bila raspisana ni tjeralica.

"Mi ne možemo ljude uhititi na temelju zaprimljenih kaznenih prijava. Mi ih možemo uhititi kad imamo dovoljno dokaza. Onda ih uhićujemo i pišemo kaznenu prijavu. Policija mora izvršiti niz izvida da bi dokazala da su oni to napravili", rekli su na konferenciji.

'Ulažete, malo zaradite, onda gubite'

Nastavili su da je za većinu laika ulaganje u kriptovalute složen postupak. "Ulažete, nešto na početku zarađujete, onda gubite. Kriptovalute imaju svoju tržišnu vrijednost, šteta od 18,5 milijuna eura je bila u trenutku sklapanja ugovora, sad je vjerojatno i puno veća", rečeno je.

Odgovorili su i na pitanje zašto je sve to toliko dugo trajalo. "Imamo više od 800 oštećenika, istraga traje, treba sve ugovore pročitati. Ne govorimo o bankama koje rade s papirnatim novcem. Neke države ovakva kriminalistička istraživanja rade puno duže, ovo je prvi dio. Rade se istraživanja i drugih kaznenih djela u suradnji s Poreznom upravom", poručili su iz policije.

Donijeli su i detalje policijske istrage.

"Pronađeni su hladni novčanici, razne naprave. Koliko je novca na njima, to ćemo u drugom dijelu istraživanja moći odgovoriti. Zasad ne možemo reći koliko je novaca ostalo odnosno, je li išta ostalo. Oštećenici će svoje imovinsko-pravne zahtjeve staviti tijekom provođenja postupka, a u kojoj mjeri će biti obeštećeni, i na koji način, to će se utvrđivati tijekom samog postupka", kazala je policija.

Dodali su i to da, ako novca nema, da će ga morati tražiti privatnim pravnim putom.

"Pronađeni su mediji koji mogu dovesti do kriptovaluta, ali tek se trebaju istražiti. Vode nas u kibernetički prostor", kazali su. Raspon ulaganja je bio od par tisuća eura do stotina tisuća eura, otkrili su u policiji. Oko 200 do 300 tisuća eura bili su iznosi većih uloga, koliko je policiji poznato.

'Oko 250 prijava do sad'

"Trag novca vodi prema puno toga, ali ovo je prva faza kojom smo pokrili kaznena djela prevare. Dalje s Poreznom upravom nastavljamo tim tragom i tu je istraga višemjesečna. Uvijek čekamo podatke od drugih institucija i država da bismo dovršili drugi dio istraživanja kada ćemo možda imati kazneno djelo pranja novca i doći možda do drugih kriptovaluta. Opsežno je istraživanje. Stvar je u tome što je kriptovaluta takva valuta da ne možete ući u bilo koju banku u Rijeci i otkriti trag koji vodi u neku banku. Postoji više kriptomjenjačnica i izvan Hrvatske, izvidi nas vode u tom dijelu i nisu još završeni", kazala je policija.

Tvrtka uopće nije bila registrirana za obavljanje trgovanja kriptovalutama, dodali su u policiji, te kazali da stiže još 40 novih prijava oštećenika, a do sada je oko 250 ljudi podnijelo prijave. Među uhićenima su dvojica muškarca te žena, navodno supruga jednog od uhićenih.

"Sudac istrage će ih primiti i odlučiti postoje li uvjeti za određivanje istražnog zatvora", kazali su u policiji te dodali da nemaju informacije o prelasku granica i evidenciju gdje su uhićeni eventualno bili jer policija više nema takve podatke.

"Razne osobe nazivaju građane uvjeravajući ih da su provjerom utvrdili da na njihovim novčanicima stoji izvjesni novac koji je nakon pet-šest godina narastao i traže način da ga isplate građanima. Iako građani poneki nikad nisu trgovali kriptovalutom, ali pod dojmom moći uvjeravanja, oni pristaju na svoj telefon instalirati aplikaciju koja putem aktivacije preuzima nadzor telefonom. Upućuje se osoba da provjeri svoj bankovni račun i na taj način prate što osoba radi i preuzimaju korištenje internet bankarstva i na razne račune prebacuju novac. Nije to klasično trgovanje kriptovalutama nego jedna sofisticirana prevara i građani ostaju bez novca", kazali su u policiji i upozorili građane da ne nasjedaju na takve vijesti.

Nitko od uhićenih do sada nije kazneno prijavljen.

