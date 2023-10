Vatrogasac pao u šaht s vrelom plastikom, ima ozbiljne ozljede, hitno je prebačen u KBC Osijek

Jedan je vatrogasac prilikom gašenja požara u Osijeku upao u šaht s vrelom plastikom te je s ozbiljnim opeklinama i ozljedama hitno prevezen u KBC Osijek, gdje mu se trenutno ukazuje pomoć.

Sveukupno je danas ozlijeđeno tri vatrogasca koji su bili na gašenju ogromnog požara u postrojenju Drava International za obradu i recikliranje PET boca u Osijeku.

O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković koji je rekao kako se radi o nezapamćenom požaru te građanima poručio da prate obavijesti i upozorenja koje će davati nadležne službe. Najavio je i da će se provesti istraga o tome što se dogodilo.

"Razgovarao sam jutros više puta i s gradonačelnikom i sa županom. Riječ je o zaista nezapamćenom požaru u Osijeku koji se zbiva u krugu tvornice u kojoj je jako puno plastičnog otpada koji gori, kojeg je vrlo teško ugasiti", rekao je Plenković na početku sjednice Vlade.

"Čuli smo da je došlo i do ozljeđivanja vatrogasaca, jednoga i teže. Nadamo se da će se oporaviti. Provest će se izvid i istraga kako je došlo do ovoga požara i da je toliko tog plastičnog otpada bilo u krugu same tvornice", rekao je Plenković.

