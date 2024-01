U Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu u petak je održana komemoracija za pokojnog glazbenika Juricu Popovića koji je iznenada preminuo u 66. godini.

Pokopan je 30. prosinca na gradskom groblju u rodnom Metkoviću.

Matija Vuica, poznata dizajnerica i njegova partnerica s kojom je proveo više od 40 godina, neutješno je plakala na komemoraciji.

Zagrljaje prijateljstva u najtežim trenucima davali su joj prijatelji i članovi obitelji.

Na komemoraciji su bili pjevač i kantautor Boris Novković, pjevačica Alka Vuica, glumica Zrinka Cvitešić, glazbenik Mladen Bodalec. Iva Todorić, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, potom Niko Kranjčar, trener DinamA Sergej JakirOvić.

Jurica Popović lani je, pak obilježio 40 godina karijere, a svoje početke imao je u grupama Trotakt projekt i Gracia, a nastavio je uspješnom solističkom karijerom. Napustio nas je u svojoj šezdeset i petoj godini. Iza njega ostala je neutješna partnerica, Matija Vuica.

Glazbena je scena u šoku, mnogi su se s Juricom koji je imao velike glazbene planove, nedavno čuli ili vidjeli i ne mogu vjerovati da ga više nema.

A ljubav Matije Vuice i njezinog životnog partnera Jurice Popović traje preko četrdeset godina, a počela je u rodnom im Metkoviću kada su svoju glazbeno-modnu karijeru započeli u Trotakt bendu, a kasnije su suradnju nastavili u grupi Gracija. Matija je u intervjuu za Story.hr iznijela detalje o njihovoj ljubavnoj priči.

"Upoznali smo se u Metkoviću, na šetalištu kraj Neretve. Bili smo srednjoškolci. Jurica je bio jedan od rijetkih koji je srednju školu pohađao van Metkovića, obrazovao se u Splitu. Zato se nekako izdvajao i izgledao drugačije. Nabavljao je garderobu u Trstu koji je bio popularna, pa i jedina destinacija za nove odjevne komade. Ja sam se dokopala Trsta tek kad sam stigla u Zagreb", otkrila je proslavljena modna dizajnerica.

Nastavila je da je bio DJ, a ona štreberica. On je bio novi lik i prilično nedostupan. Ali joj je uspjelo da ju nekako primijeti. "I tako… od Platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano", govori je.

Zajedno su se povezali i u poslu. Stvarali su glazbu u bendu "Trotakt".

"Glazba je sama po sebi čista ljubav, samo je oplemenila našu vezu.

Čak i sada, kada je kod mene moda došla u prvi plan, glazba je i dalje pokretač i poveznica jer se kod nas uvijek nešto komponira, svira, pjeva… Jure radi glazbu za moje revije, dočekuje me uz glazbu koju stvara, komentiramo aranžmane, melodije… Naprosto, živimo kroz pjesme i pri tom oboje radimo svoj posao bez prepreka", rekla nam je Matija.

Između njih, rekla je, nije bilo nervoze, svađa, propitivanja, nepovjerenja.

"Bilo je puno obiteljskih tragedija u našem životu, ali sve smo ih zajedno prebrodili. Sve moje ženske mušice, jer bilo ih je obilato, Jure je istrpio. ja sam puno bolje prošla", rekla je za Story.

