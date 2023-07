VIDEO Ovo su snimke brutalnog napada HDZ-ovog načelnika na vlasnicu lokalnog kafića!

Ovo su snimke video nadzora ispred kafića u Severinu od nedjelje navečer koje svjedoče brutalnom fizičkom napadu Žarka Žgele, načelnika općine Severin na vlasnicu kafića.

Naime, vlasnica je stigla nakon poziva uplakane konobarice koja je bila izložena maltretiranju nakon što je pijanog Žgelu i njegovog prijatelja odbila poslužiti jer je kafić bio pred zatvaranjem.

"Nakon što sam ga odgurnula od sebe, načelnik mi je vikao i psovao "Je**m ti mater", "Znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!". Odgovorila sam mu da me nije briga tko je on i tada me krenuo šamarati, dok je uokolo trajala tuča. Udario me je više puta, što šakom, što dlanom po licu. I to više puta. Sve to se lijepo vidi na snimkama s nadzornih kamera mog kafića koje su već predane policiji", prepričala je vlasnica Iva Milka Kramarić.

Žgela je jutros istupio iz HDZ-a, a cijelim slučajem bavi se i policija.

"Hrvatska demokratska zajednica najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Očekujemo pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica. Gospodin Žarko Žgela na vlastiti zahtjev istupio je iz članstva Hrvatske demokratske zajednice", poručili su iz HDZ-a.

