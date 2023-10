SUCU U LICE VIDEO Pogledajte trenutak kada je Glavaš dobacio sucu: 'Sram vas bilo! Vi ste jedno govno, nabijem vas na **rac!'

Glavašu su tijekom izricanje presude od sedam godina zatvora za ratne zločine u Osijeku popucali živci te je prekinuo suca i pitao mora li on to slušati. Kad mu je sudac rekao da može izaći, on se ustao te dobacio psovke