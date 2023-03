Vijećnik o Dekaniću: 'Zataškavalo se. Anonimni policajac sve je prijavio'

Nezavisni vijećnik iz Vukovarsko-srijemske županije Nikola Kajkić danas je 5 do 12 na konferenciji u Vukovaru oko uhićenja vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića ustvrdio da s istragom odugovlačilo te da se njegov incident pokušao zataškati.

Posjetimo, sudac istrage osječkog Županijskog suda sinoć je odredio jednomjesečni istražni zatvor za Dekanića i još četvero okrivljenika koje terete za trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganje u tim nedjelima. Za Dekanića je predložen istražni zatvor vezano za prometnu nesreću od prošle godine.

Kajkić je sve nazvao "čudnim" te da je "nelogično da je krim istraživanje trajalo skoro godinu dana, a radi se o, rekao je, "banalnoj nesreći s materijalnom štetom".

"Nepoznati policajci i građani dostavljali su mi dokumente o tome što se dogodilo", rekao je na konferenciji.

"Raspolažem saznanjima da je u godini dana bilo utjeaja politike da se događaj prikrije ili pokaže na drugačiji način nego se dogodilo", rekao je

Kaže da je Dekanić 2019. pod utjecajem alkohola (1,06 promila) izazvao nesreću u kojoj je lakše ozlijeđena jedna osoba. Sud u Vinkovcima je Dekaniću izrekao opomenu, umjesto novčane kazne i zabrane upravljanja vozilom, rekao je Kajkić.

"Da je primjereno kažnjen, ovo sad se vjerojatno ne bi dogodilo", rekao je Kajkić. "Unutarnja kontrola zaključila da nema nepravilnosti"

Zbog ovog slučaja je poslana unutarnja kontrola u policiju, kaže. "Zaključak je bio: neka ovo ostane unutar kuće", rekao je i dodao: "Ali da je ostalo u kući, vjerojatno ne bi bilo uhićenja."

Postavio je pitanje jesu li svi pred zakonom jednaki pa konstatirao: "Pa vidite da nismo."

Potom je iznio kronologiju i to od toga da je 16. travnja 2022 bila prometna nesreća Dekanića, 19. travnja da je USKOK primio kaznenu prijavu građana. "Sadržaj prijave je u 75 posto identičan rješenju o istrazi koji je jučer donijeo USKOK u Osijeku. Nakon toga dolazi unutarnja kontrola MUP-a, koja je pri kabinetu ministra, Božinović ju šalje, a oni 12. svibnja daju priopćenje da je sve u redu, da je sve super i policajci ostaju raditi", nizao je Kajkić na konferenciji.

Iznosi da su građani još nekoliko puta slali pisma, dokumente i video materijale, da se javljaju i svjedoci.

"To što su građani učinili umjesto PU Vukovarsko-srijemske i MUP je za svaku pohvalu jer šalje pohvalu društvu i da mi obični građani možemo primijeniti društvo. Pohvalu zaslužuje i USKOK koji je sve to zaprimio i očito proceszuirao", rekao je i dodao da je na kraju Dekanić i uhićen.

Pred novinarima je iščitavao i pismom anonimnog policajca koji je primio i za kojeg je Kajkić ustvrdio da je sadržaj tog maila u 70 posto identičan kao sadržaj istrage.

"To znači da su podaci policajca istiniti. A u pismu piše da je suvozač alkotestiran, a to se nikada ne radi. Policija navodno nije upisala niti jednog svjedoka, a bilo ih je 6 do 8", rekao je. Nastavio je i da je anonimni policajac u mailu ustvrdio da je na mjesto nesreće došao je policajac iz druge policijskog postaje "za kojeg je poznato da za naćelnike i svjedoke rješava takve stvari".

"Prljave stvari", ustvrdio je Kajkić.

Nakon nekoliko minuta policija u dvorištu nasamo razgovara s Dekanićem, dalje od ljudi koji su se okupli. "Dekanić je tražio da se ništa ne piše i da će svima nadomjestiti materijalnu štetu, iako se vidjelo da se radi o službenom vozilu", rekao je.

"To vam je sprega politike i prisile na rad policije", rekao je na konferenciji.

"Navodno je Dekanić rekao da ništa ne pišu jer će on nadoknaditi štetu, iako su vidjeli da se radi o službenom vozilu", rekao je. Nakon toga je rečeno da se patrola vrati i obavi očevid jer su građani vidjeli nesreću, a pozivi prema 112 se snimaju.

