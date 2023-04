Vojnik koji je premlatio Djeda Mraza u Slavonskom Brodu proglašen krivim

Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu kod sutkinje Silvije Sajfert danas je počelo suđenje okrivljenom Mateju Markoviću i Đuri Baričiću zbog incidenta koji se dogodio na Badnjak u centru Slavonskog Broda kada su brutalno premlatili mladića odjevenog u Djeda Mraza.

Prvooptuženi Matej Marković i drugookrivljeni Đuro Baričić krivi su jer su za vrijeme tučnjave više osoba, Kristijana Ereiza u ležećem položaju, u nakani da ga teško tjelesno povrijede, udarili u glavu i lijevu stranu prsišta. - odlučila je sutkinja Silvija Sajfert.

Marković je osuđen na godinu i četiri mjeseca. Neuvjetovani dio iznosi šest mjeseci, a tijekom ostatka ne smije počiniti isto kazneno djelo. Baričić je osuđen na osam mjeseci uvjetno, javlja Plus portal.

Činjenicu da ranije nije osuđivan, da je ostao bez posla koji je volio te je na takav način kažnjen te s obzirom na to da je pokazao iskreno kajanje i ispričao se Kristijanu - sutkinja je pri odlučivanju uzela kao olakotnu okolnost. Baričić je osuđen na osam mjeseci uvjetno. Markoviću je danas ukinut istražni zatvor (koji se ne smije odmah produžiti u izdržavanje izrečene kazne) te će naknadno biti upućen na izvršavanje zatvorske kazne.

"Matej je postupao s izravnom namjerom, u slučaju Đure Sud je mišljenja da je postojao blaži oblik neizravne namjere. U tom je dijelu optužnica izmijenjena. Što se tiče sankcija, prvooptuženi Matej Marković priznao je počinjenje kaznenog djela, izrazio kajanje i žaljenje koje Sud smatra iskrenim i Vaše držanje je to pokazalo. Ispričali ste se Kristijanu. Dosad niste kazneno osuđivani, a posljedice svoga djela već ste osjetili. Ostali se bez posla koji ste voljeli. Što se tiče Đure. Dosad nije kazneno ni prekršajno osuđivan. Također se ispričao, pokazao kajanje i žaljenje. Dosad za tešku tjelesnu ozljedu nikad nisam odredila bezuvjetan zatvor. Izašao je filmić koji je strašan kad se gleda, no to je samo jedan dio cijele priče. Postojao je sukob otprije. Nije sve tako crno-bijelo niti ste kao slučajni prolaznici naletjeli na Djeda Mraza. To je bio splet okolnosti. Mislim da ste izvukli pouku. To je vrijeme u kojemu želimo mir i dobro, a vi se ponašate kako ste se ponašali. Sud izražava društvenu osudu i upozorava vas da pazite kako ćete se ubuduće ponašati. Svojim primjerom odsad drugima dajte do znanja da se tako ne treba ponašati, a posljedice snosite ovako kako snosite", nakon čitanja presude obrazložila je osuđenima sutkinja.