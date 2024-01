Divlja vožnja po ulicama Zagreba od Trnja do Petruševca pa natrag do centra u nedjelju kada je Mercedes C klase pokušavao pobjeći od policajaca.

Kada su napokon uspjeli okružiti automobil, iz njega je izašla 12-godišnjakinja, piše Jutarnji list.

No, je li zaista moguće da se 12-godišnjakinja našla za volanom automobila svoje majke te u jednom trenutku vozila i 170 kilometara na sat.

Postoje, naime, prema pisanju Jutarnjeg lista, dvije verzije priče. Prema jednoj od njih, krišom je uzela automobil kako bi se provozala, no kada je vidjela da joj je policija za petama, u strahu je pokušala pobjeći i na kraju slupala automobil.

Druga verzija, pak, kaže da je djevojčica ostala zatočena u Mercedesu koji je ukrao mladić koji je nakon sudara, a prije dolaska policije napustio automobil.

Obje verzije policija istražuje.

