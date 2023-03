Zagrepčanka (34) zapalila BMW bivšem mužu. Na sudu se branila: Obećavam da neću više

Žena iz Zagreba (34) proglašena je krivom i osuđena je jer je bivšem suprugu na parkiralištu zapalila BMW. Vatra je zahvatila i drugi automobil, piše Danica.

Prema presudi donesenoj ovih dana, sve se dogodilo u veljači 2022. između 23:30 i 00:30 u Zagrebu.

"Na parkiralištu je prišla automobilu marke BMW 320 D, vlasništvo njenog bivšeg supruga, te uz prednji desni kotač automobila postavila ručnik koji je prethodno zapalila, čime je izazvala zapaljenje pneumatika kotača, a vatra se proširila na cijeli prednji desni dio i dio unutrašnjosti automobila.

Nakon toga se vatra proširila na susjedni parkirani automobil marke Škoda Octavia, vlasništvo trgovačkog društva Porsche leasing, na kojem je izgorio prednji lijevi dio.

Dakle, požarom je izazvala opasnost za život ili tijelo ljudi i za imovinu većeg opsega, čime je počinila kazneno djelo protiv opće sigurnosti, dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", navodi se u presudi.

Zagrepčanka je u cijelosti priznala sve što joj se stavlja na teret. Rekla je da joj je žao i da se kaje

"U to vrijeme bila sam u sukobu sa svojim bivšim suprugom oko zajedničke djece te sam sve to shvatila preozbiljno i preburno sam reagirala. Obećavam da ću se u budućnosti kloniti takvih stvari. Nakon svega ispričala sam se bivšem suprugu te smo sada u boljim odnosima nego tada. Uz to mi je bivši suprug kazao da me neće tužiti zbog štete koja je nastala na njegovom automobilu. Nisam dosad uopće osuđivana, radi se o izoliranom incidentu", naglasila je.

Osuđena je na godinu dana uvjetnog zatvora te se suglasila s presudom. Sudac joj je kao olakotne okolnosti uzeo priznanje, izraženo žaljenje i kajanje, korektno držanje pred sudom te činjenice da je zaposlena, majka malodobne djece i kazneno neosuđivana.