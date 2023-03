U ZAGREBAČKOJ DUBRAVI Zapaljen auto majke Mamićevog poreznika? Netko na kući ostavio poruku 'Vrati pare'

Ranije smo izvijestili da je na području Dubrave noćas oko 1:50 sati izgorio automobil na parkiralištu obiteljske kuće, a neslužbeno smo doznali da je riječ o automobilu Milana Pernara. Pernar je inače poreznik koji se našao u aferi s braćom Mamić i Damirom Vrbanovićem oko izvlačenja novca iz Dinama. Za to je kažnjen s tri godine i dva mjeseca zatvora, a Vrhovni je sud pravomoćnu odluku donio u ožujku 2021. godine. U svibnju se javio na izdržavanje kazne. Kako doznaje Jutarnji list, automobil je vlasništvo Pernarove majke, a tijekom dana bit će obavljen očevid na mjestu događaja. Uzrok još uvijek nije poznat, ali kriminalističko istraživanje je u tijeku. Ipak tu nije kraj, na kući je osvanula poruka "Vrati pare", a važno je spomenuti i da je to na današnji dan - dan kad će se održati Skupština Dinama. "Taman sam tad bila već utonula u prvi san kad sam kroz roletne vidjela da nešto sjaji i svijetli. Mislila sam da se sin Milan spustio dolje da ga upali ili što već, da bi najednom čula strašni prasak. Ustala sam prestravljena iz kreveta i vidjela plamen kroz prozor. Zvala sam odmah vatrogasce i otrčala do sina gore, a kod auta su vani već bili i neki susjedi. Sreća, vatrogasci su brzo došli jer su tu blizu nas", rekla je za Jutarnji list Marica Pernar. No, upravo se Milan Pernar trenutno služio spomenutim automobilom jer je dobio šest mjeseci prekida odsluženja zatvorske kazne zato što se morao podvrgnuti hitnoj operaciji tumora. "Operiran je, teško se oporavlja, iza njega je šest kemoterapija. Danas je imao niz pregleda za odraditi u bolnici. Samo da ozdravi i da bude dobro. Lako za materijalne stvari ako nema zdravlja", dodala je majka.