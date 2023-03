Zavadlav na novom ročištu mršav i ispijen. Psihijatri: To kako se on ponaša nema veze s nikakvim poremećajem'

U Splitu je danas održano novo ročište najpoznatijem splitskom ubojici Filipu Zavadlavu koji je nepravomoćno dobio 40 godina zatvora, ali je tu presudu Visoki kazneni sud ukinuo i vratio se na početak.

Danas se pojavio u sudnici u modrom odijelu ispod kojeg je bila žuta polo majica. Imao je plave tenisice i okove oko zglobova. Ovaj put je pričao hrvatski.

Prije njegovog očitovanja tim vještaka iz Klinike za psihijatriju "Vrapče" u Zagrebu sudu je potvrdio svoje vještačenje u kojem stoji da je Zavadlav raspravno sposoban i da može bez problema pratiti tijek suđenja.

Psihijatre koji su vršili vještačenje zamolili su za kratki razgovor s optuženikom prije početka rasprave. Utvrdili su da je njegovo psihičko stanje slično kao prilikom vještačenja.

Raspravno je sposoban. Sve uglavnom razumije, a talijanski na kojem je pričao na prošlom ročištu je bilo tek privlačenje pažnje.

Zapravo, smatraju stručnjaci, on na ovaj način bježi od stvarnosti, a moguće je očekivati i daljnju obranu na neobičan i dramatičan način što nema veze s nikakvim poremećajem.

Zavadlav je pitao sutkinju kako vještaci znaju da je on komunicirao na talijanski i da što se njega tiče on ne treba odvjetnika, ali s obzirom na to da ga mora imati pristaje na ovoga sto mu je dodijelio sud. I da, iako iz vještačenja proizlazi da on zna talijanski ,on ga zapravo ne zna.

"Otkud bi ja uopće znao govoriti talijanski?' čudio se Zavadlav.

Trebali su na današnjem ročištu svjedočiti njegov otac i brat. Otac Ante Zavadlav kazao je da ipak neće svjedočiti. I brat Stanislav, koji je također pozvan za svjedoka, iskoristit će zakonsku blagodat nesvjedočenja s obzirom da su bliski članovi obitelji.

Suđenje je nastavlja u ponedjeljak kada je pozvan cijeli niz svjedoka.