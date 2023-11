USKOK je podigao optužnicu protiv 22 okrivljenika zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i prijevare u sastavu zločinačkog udruženja. Glavni okrivljeni je povezao sve ostale te su "operirali" na način da su iz pozivnih centara telefonski zvali starije osobe i predstavljali se kao policajci koji rade na zaštiti njihove imovine. Nakon što su im otkrili koliko novca i zlatnog nakita imaju lopovi su odlazili na adrese i uzimali ih pod izlikom da je lažan, a da nakit osiguravaju.

Priopćenje USKOKA donosimo u cijelosti:

"Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od rujna do 23. studenoga 2022. u Zagrebu, isplanirao izvršenje više kaznenih djela prijevare te povezao ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe u zajedničko djelovanje odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge neistinitim predočavanjem većem broju osoba starije životne dobi da su policijski službenici koji vode istragu protiv djelatnika banke zbog stavljanja u opticaj krivotvorenih novčanica na njihovu štetu te da je potrebno zbog sumnje da kod sebe ili na računu u banci imaju krivotvorene novčanice da policijski službenik provjeri novac i izda im potvrdu s kojom krivotvoreni novac mogu u FINI zamijeniti za pravi. Ujedno su im neistinito predočavali da osiguravaju zlatni nakit koji posjeduju.

Realizacijom planiranog djelovanja rukovodio je I. okr. koji je davao upute II. do X. okrivljenicima i XXII. okr. koji su prema opisanom scenariju najprije iz pozivnih centara telefonski pozivali starije osobe te su se predstavljali kao policijski službenici koji rade na zaštiti njihove imovine. Nakon što su im pozivane osobe povjerovale i otkrile koliko novca i zlatnog nakita posjeduju, prema uputama koje im je davao I. okr. osobno ili posredstvom II. do IX. okr., na njihove adrese su odlazili IX. okr. te XI. do XXI. okr. koristeći se vozilima koja je I. okr. prethodno osigurao u tu svrhu. Na ime navodnog pregleda su potom od starijih osoba uzimali novac i zlatni nakit te ga predavali I. okr. koji ga je sukladno njihovim ulogama međusobno dijelio."

Na opisani način okrivljenici su na štetu 89 starijih osoba pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 1.045.005,64 eura.

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv 15 okrivljenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječki prevaranti Luka Burazer i Eugen Travalj dovedeni pred suca istrage