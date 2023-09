Adam Lambert, Kelly Clarkson i ti! Počinje utrka: Tko će biti prvi hrvatski 'Superstar?'

Još je samo 5 dana ostalo do velikog spektakla na RTL-u, raskošnog - Superstara.

Prijave su gotove, audicije završene pa je tako sve spremno za hrvatsku inačicu "Pop Idola". Onaj ili ona koji ima najbolji talent, karizmu i energiju osvojit će bogatu nagradu. Prilika za osvajanje 50 tisuća eura i ostvarenje snova nikad nije bila bliže.

A znate li što je primjerice zajedničko Jennifer Hudson, Kelly Clarkson i Adamu Lambertu? Svi su oni svoj glazbeni put započeli upravo u glazbenom spektaklu "Pop Idol". Bila im je to fantastična odskočna daska kada su se pojavili na tom natjecanju. Prilika je to kakva se ne propušta.

Od konobarice do hita 'Stronger'

Velika je motivacija i priča koja stoji iza glazbenice Kelly Clarkson, prve pobjednice "Pop Idola". Kada je 2002. godine stigla na prvu audiciju, pjevačica je imala svega 20 godina i bila je konobarica iz Texasa.

Nije bila ni svjesna koliko će joj brzo veliko glazbeno natjecanje promijeniti život. Žiriju se predstavila izvedbom Madonninog hita "Express Yourself". Karizmatična i talentirana, Kelly je na prvu osvojila strogi žiri i otvorila si put prema karijeri o kakvoj je samo sanjala kada se prijavila na show.

Nakon pobjede, Clarkson je snimila uspješni debitantski album i započela svoju veliku karijeru. Prošlo je 20 godina od audicije mlade konobarice iz Texasa, a danas je Kelly glazbenica i voditeljica sa sjajnom karijerom iza sebe. Uz vrsni glas, krasi je i karizma te pozitivna energija, zahvaljujući čemu danas osvaja televizijsku, ali i publiku na društvenim mrežama. Najpopularnije pjesme i dalje su joj Because of You i Stronger.

Nije pobijedila, ali život joj se promijenio

Bajkovita priča krije se i iza karijere Jennifer Hudson, dame koja danas broji nekoliko Grammyja, Oscara te Zlatni globus. Nebrojena su priznanja talentu i karijeri ove glazbenice i glumice, a sve je počelo prijavom na američku inačicu "Pop Idola".

Prijavila se 2004. godine, a završila je u finalu showa. Iako nije odnijela prvo mjesto, ovaj glazbeni spektakl promijenio joj je život i otvorio mnoga vrata u karijeri.

Na audiciji pjevao 'Bohemian Rhapsody', a sada je frontmen grupe Queen

Kada je 2008. godine stigao na audiciju, proslavljeni glazbenik Adam Lambert zapjevao je "Bohemian Rhapsody" grupe Queen. Imao je tada 26 godina, a pred žiri je stigao kao kalifornijski dečko s puno talenta i snova. Bavio se već tada glazbom, pjevao je u mjuziklima te nije ni sanjao što će mu se sve dogoditi u petnaestak godina, koliko je prošlo od same audicije. Simbolično je što je svoj glazbeni proboj započeo pjevajući hit grupe Queen, a danas Lambert nastupa s legendarnim bendom i oduševljava publiku diljem svijeta svojim moćnim vokalom.

On nije pobijedio u samom natjecanju, završio je kao drugoplasiran, ali sve je oduševio svojim hitom "Whataya Want from Me".

Iako se tijekom spomenutog natjecanja spekuliralo o Adamovoj seksualnoj orijentaciji, vrlo brzo i hrabro stao je na kraj glasinama i objavio:

"Homoseksualac sam i osjećam se ugodno u svojoj koži! Ne smatram da sam izašao iz ormara, budući da nikad nisam skrivao svoju seksualnost, svi s kojima sam surađivao bili su detaljno upoznati s mojim privatnim životom".

Adam je šutio o temi svoje seksualnosti nije govorio kako ta priča ne bi zasjenila njegov izvanredni vokal. Želio je i uspio zahvaljujući svojoj karizmi i vokalnim bravurama postati jedna od najvećih zvijezda svijeta.

Tko će postati novi Superstar?

A tko će na ovim prostorima doći do postolja i postati nova velika zvijezda? Preostaje nam otkriti u narednih nekoliko mjeseci jer kreće borba za "Superstar". Žiri je već svima dobro poznati, od glazbene dive Severine, do osobe koja je mnogima napravila sjajnu karijeru - Tonči Huljić.

Tu je i glasoviti producent i skladatelj, vlasnik produkcijske kuće FM Play - Filip Miletić. Nika Turković najmlađa je članica RTL-ova žirija. Jedna je od predvodnica nove ere hrvatske glazbe, djevojka koja se njome bavi od šeste godine.

Sa svega devet godina nastupila je na dječjem Eurosongu, a u siječnju ove godine objavila je debitantski album "11" i njime zauzela sigurnu poziciju na samom vrhu regionalne pop scene.

Superstar gledajte od ove subote u 20:15 sati na RTL-u.