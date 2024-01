S dolaskom nove godine, sva vozila zagrebačkog javnog prijevoza prometovat će bez reklama koje su donedavno prekrivale veliki broj tramvaja i autobusa.

"S prvim danom siječnja, zagrebački javni prijevoz ponovo je u prepoznatljivoj plavoj boji kao što je najavljeno", objavio je Grad Zagreb na službenoj Facebook stranici.

Neki su u komentarima ispod objave pohvalili ovaj potez Grada. "Konačno. Kad se gleda kroz one glupe nepotrebne reklame, zabole glava i oči", napisala je jedna korisnica Facebooka.

Drugi nisu pretjerano oduševljeni ovom promjenom i smatraju da ima puno bitnijih stvari na kojima bi se u gradu trebalo raditi. "To nam je kao od životne važnosti, a to što je pola buseva neispravno i nesigurno za voziti se u njima, to ćemo zanemariti", komentirala je druga. S njom se složio još jedan Zagrepčanin koji je doda "jaka stvar, zamisli. A grad zapušten, oronuo, sve se raspada".

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ovu je promjenu najavio prije više od godine dana te je prije isteka roka raskinuo ugovor s tvrtkom koja je bila zadužena za obljepljivanje reklama.

Suglasnost je uskratio ZET-u i poručio da od tog ugovora grad nije imao veliku korist, a da su imali problema s voznim redom zbog lijepljenja reklama. Tomašević je istaknuo i da one narušavaju vizuru grada.

"Ono što privatna firma plaća godišnje je 4 milijuna kuna, a istovremeno Zagreb plaća ZET-u oko milijardu kuna. Nećemo dozvoliti da nam grad pretvori u šoping centar", poručio je Tomašević u listopadu 2022. godine.

Građani su oko ovog pitanja bili podijeljeni. Jednima reklame nisu smetale, dok su drugi zagovarali vraćanje tradicionalne plave boje. I upravo su oni s 1.1. došli na svoje jer su šarene reklame na ZET-ovim tramvajima i autobusima i službeno postale stvar prošlosti.

POGLEDAJTE VIDEO: ZET: 'Na 'novom' tramvaju došlo je do 'dodatnog podešavanja'. Sindikat: 'To ne postoji, vrata ili rade ili ne rade'