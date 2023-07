Dekan ekonomskog fakulteta u Osijeku, Boris Crnković dao je intervju za tportal u kojem je prokomentirao i aferu s doktoratom HDZ-ovca Vice Mihanovića.

Kaže da od te afere ne bježe, a posjeduju i koriste softver za provjeru plagijata diploma i doktorskih radova, ali i ističe kako se na kraju svodi sve na mentora studenta kao i Povjerenstvo koje radove procjenjuje.

"Ništa nismo htjeli negirati. Poduzeli smo sve što je u našoj moći da se to raščisti, kao i sve mjere da se to ne ponovi. Taj smo studij stavili u mirovanje, promijenili smo voditelja kao i kompletnu strukturu doktorskog vijeća studija kako bismo ga učinili transparentnijim, a sve s ciljem da se to ne ponovi", kaže.

Navodi i kako mu je žao ako je zbog afere nekom od alumnija narušen ugled. "Ispričavam se u ime fakulteta.Trudio sam se to komunicirati na način da dokažemo kako je to izoliran slučaj, da nije pravilo", rekao je.

"S obzirom na sve što se dogodilo, mentor je prošao stegovni postupak, ostali članovi Povjerenstva su već u mirovini pa i ta činjenica govori da je to daleka prošlost", zaključio je.

