Afera 'Sortirnica' otkrila - riječko postrojenje dovršeno prije godinu dana i ne radi. Otkrili smo zašto

U jeku uhićenja zbog projekta sortirnice u riječkoj Mihačevoj Dragi po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja ispod radara je ostao detalj da je sporna sortirnica odavno gotova, da postoje sve dozvole, ali da ona ne radi već više od godine.

Od dobro upućenih u problematiku doznajemo da sve stoji zato što bi Grad Rijeka morao raspisati najtečaj i dati sortirnicu nekome u koncesiju, a onda da bi koncesionar potencijalno mogao "lupiti" cijenu koja bi otvorila prostor da se sve prelije na račune građana, što nikome ne sjeda dobro.

O svemu smo pitali nadležne. Što se događa?

Foto: Nel Pavletić/Pixsell Nel Pavletić/Pixsell

Priča je krenula od javnog poziva koje je 2020. godine objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za dodjelu EU sredstava te su temeljem poziva Rijeci odobrili 31,28 milijuna kuna za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi, što je bilo 85 posto od sveukupne vrijednosti cjelokupnog projekta.

Potvrdili su nam to iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond je pritom, navode u svom odgovoru, bio posredničko tijelo za projekt koji se sufinancirao sredstima EU.

Sortirnica je dovršena, a uporabna dozvola je Gradu Rijeci kao investitoru izdana još 15. ožujka prošle godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No sve stoji jer Rijeka još nije raspisala natječaj za dodjelu koncesije, odnosno odabira operatera koji bi sortirnicom i upravljao.

"Grad Rijeka obvezan je provesti postupak odabira operatera, odnosno koncesionara koji će upravljati sortirnicom", naveli su u svom odgovoru iz Fonda za zaštitu okoliša.

I tu nastaje problem.

"Što ako koncesiju dobije netko tko će nabiti cijenu svoje usluge sortiranja otpada pa se onda to prelije na račune Riječana? Vruć je to krumpir i to se pokušava raspetljati već godinu dana", govori nam dobro upućeni izvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Fonda za zaštitu okoliša o svemu navode:

"Temeljem zaključenog ugovoru o dodjeli EU sredstava, korisnik je obvezan sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili Zakonu o koncesijam nakon ishođenja uporabne dozvole provesti postupak odabira operatera, odnosno koncesionara koji će upravljati postrojenjem za sortiranje otpada. Što se tiče cijene usluge, ona se se određuje temeljem ugovora između jedinicse lokalne samouprave i koncesionara".

Foto: Goran Kovačić/Pixsell Goran Kovačić/Pixsell

I iz resornog Ministarstva gospodarstva potvrđuju da riječka sortirnica ima uporabnu dozvolu od ožujka lani te da je to prvi završeni projekt ove vrste u kojem bi se iz dovojenog prikupljenog otpada dodatno sortirali papir, karton, metal, plastika i drugo.

To znači da bi se iz, primjerice žute kante u kojoj je plastika, u sortirnici dodanto izdvajala plastika na više vrsta, a onda tako dodatno isortirani otpad potencijalno postaje sirovina koja može imati i svoju vrijednost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz resornog ministarstva navode da, prema njihovim informacijama, Rijeka još nije odabrala koncesionara za svoju sortirnicu te da se uskoro planirana objava savjetovanja za zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Kada odaberu operatera, odnosno koncesionara, sortirnica će moći početi s radom.

'Što ako koncesionar nametne visoku cijenu?'

No naši sugovornici smatraju da se sve to traje toliko dugo zato što se boje da će koncesiju dobiti možda neka tvrtka koja će nametnuti visoku cijenu rada sortirnice pa će se sve preliti na komunalne račune građana.

"A slijedi nam preizborna godina, nezgodno da se pojavi tema poskupljenja komunlanih računa. Ako komunalni računi i ne narastu, a sortirnica počne zbrajati gubitke, tko će to pokriti. Nije laka tema", kažu nam naši sugovornici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Ministarstva gospodarstva poručuju da će Grad Rijeka u natječaju za odabir koncesionara, odnosno operatera, odrediti način kako će se formirati cijena i to u uvjetima natječaja odabira operatera.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell Nel Pavletić/Pixsell

Iz samog Grada Rijeke kažu da je gradnja sortirnice dovršena još 25. veljače, potvrđuju da su 15. ožujka dobili uporabnu dozvolu i time su ishođene sve dozvole potrebne za rad sortirnice.

"Time je Rijeka postala prvi grad u Hrvatskoj koji je izgradio takvo postrojenje", naveli su.

A onda su i otkrili pozadinu problema. Tvrde, prvu uputu koju su dobili u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bila je da će sortirnicom moći upravljati riječka Čistoća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Rekli su nam usmeno'

Naveli su: "Na inicijalnom sastanku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i u Fondu za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša prve usmene upute bile su takve da jedinica lokalna samouprave može dati sortirnicu na upravljanje javnom isporučitelju usluge, što bi u ovom slučaju bilo komunalno društvo Čistoća. Međutim, nakon službenog dopisa upućenog od Grada Rijeke prema ministarstvu krajem ožujka 2022. godine zaprimljen je odgovor da prema stajalištu ministarstva jedinica lokalne samouprave može odabrati upravitelja sortirnice jedino u postupku prema odredbama Zakona o koncesijama ili Zakona o javnoj nabavi".

Dakle, ispada da su u Rijeci naknadno shvatili da njihova Čistoća ne može upravljati sortirnicom nego da je moraju preko javnog natječaja dati nekome na upravljanje.

Navode da su procedure za odabir upravitelja prema navedenim zakonima vrlo složene te da je trebalo vrijeme da se sve pripremi.

"Također, kako bi se utvrdila vrijednost predmeta nabave trebalo je provesti i odgovarajuće ekonomske analize i za to je Grad Rijeka angažirao trgovačko društvo Porin d.o.o.", odgovori su. Što se promijenilo u odnosu na početak? U Rijeci ističu da su ranije analize napravljene prije pandemije, a da su se u međuvremenu promijenile cijene na globalnoj razini.

Navode da trenutačno rade završnu izradu dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima čija se objava očekuje u drugoj polovici ovog mjeseca.

"Ako svi postupci budu protekli bez žalbi, očekuje se otvaranje sortirnice do kraja ove godine", navode iz Rijeke.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell Goran Kovačić/Pixsell

Vezano za strah da bi koncesionar mogao udariti cijenu rada sortirnice koju Rijeka ne bi mogla kontrolirati, navode će "eventualno samostalno određivanje cijene usluga biti sastavni dio dokumentacije o nabavi koja će biti javno objavljena".

Inače, po istom modelu sufinanciranja izgrađene su sortirnice i u Ogulinu, Lošinju, Novalji i Bjelovaru i za niti jednu od njih nisu provedeni natječaji za upravitelja.

"To dodatno ukazuje na složenost problematike u vezi odabira upravitelja sortirnice", odgovaraju iz Rijeke.

Inače, riječka sortirnica izgrađena je na površini od 5636 četvorna metra, prvo je takvo postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na području Hrvatske.

Na krovu hale sortirnice ugrađeni su i solarni paneli koji proizvode električnu energiju za potrebe sortirnice.

Planirano je da svaki dan u nju uđe 50 tona odvojeno sakupljenog otpada, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.