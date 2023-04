Ako idete na put, pripremite se na zastoje i kolone: HAK objavio kada i gdje se očekuju najveće gužve

Pred nama je Uskrsni vikend koji će na naše prometnice dovesti mnogobrojne vozače iz domovine i zapadnoeuropskih država. Pojačanom prometu doprinijet će i proljetni školski praznici u Hrvatskoj i inozemstvu od četvrtka 6. travnja, pa sve do kraja narednog tjedna kod nas u Hrvatskoj, 16. travnja, javlja HAK.

Očekuje se, stoga, pojačan promet na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, mnogim gradskim prometnicama, ali i glavnim cestovnim pravcima očekuju nas dakle već od četvrtka, 6. travnja, osobito u poslijepodnevnim satima i to na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb u smjeru mora te autocesti A3 Bregana-Lipovac. Slično će biti i na autocestama Istarskog ipsilona, ali i na Ličkoj magistrali (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) kao i na prilazima turističkih središta duž obale, a posebice u Istri i Dalmaciji.

Osim pojačanog prometa na spomenutim graničnim prijelazima, trajektna pristaništa također bit će mjesta gdje se očekuje pojačan promet i moguća čekanja. Osobito u Istri i na sjevernom Jadranu. Situaciju u pristaništima prije puta provjerite na kamerama HAK-a.

Na Uskrsni ponedjeljak, 10. travnja, ponovno nas očekuju zastoji na graničnim prijelazima sa Srbijom (Bajakovo) i Bosnom i Hercegovinom (Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Svilaj, Županja, Metković). Pojačan promet i gužve bit će izraženije sredinom i krajem dana zbog povratka prema unutrašnjosti, no dobar dio građana bi mogao produžiti svoj odmor do kraja tjedna, odnosno do kraja školskih praznika. Tako da će i narednog vikenda biti izraženijeg prometa na cestama koje vode nazad prema kući.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bregana i dalje prema Sloveniji, ali i autocestama A1 i A6 Rijeka-Zagreb prema unutrašnjosti mogući su periodi usporenog prometa. Na prilazima gradu Zagrebu, na naplatnim postajama Lučko i Zagreb-istok, kao i na zagrebačkoj obilaznici (A3), posebice krajem dana, moguće su gužve i kraća čekanja. Posebno na dionicama cesta gdje su radovi u tijeku.

U tjednu iza Uskrsa počinju radovi na južnom kolniku zagrebačke obilaznice A3, u smjeru istoka, između čvorova Jakuševec i Kosnica u duljini 6 km, pa upozoravamo sve vozače koji će prolaziti onuda da prilagode svoju vožnju prema postavljenoj prometnoj signalizaciji.

Zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5 t najviše dopuštene mase bit će u petak, 7. travnja i u subotu, 8. travnja od 15 do 23 sata, na blagdan Uskrsa, 9. travnja od 15 do 23 sata, te na Uskrsni ponedjeljak, 10. travnja od 14 do 23 sata. Zabrana se odnosi na važnije državne ceste, između kojih ističemo Jadransku magistralu (DC8) cijelom dužinom, dok zabrane nema na autocestama, kao niti na državnoj cesti DC1, Ličkoj magistrali, navode iz HAK-a.