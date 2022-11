Alarm na krajnjem jugu - u Dubrovniku rođeno sto beba manje nego lani! To su četiri razreda

Već smo izvijestili kako ćemo ovu godinu završiti s nikad manje beba u Hrvatskoj, a sada donosimo i alarm s krajnjeg juga. Dubrovnik je u minusu za čak 100 beba u odnosu na godinu prije. Istražili smo koji je glavni razlog, ali i nastavi li se ovaj trend koje su posljedice.

Prema podacima iz Dubrovačko-neretvantske županije u Dubrovniku je u 2022. rođeno gotovo stotinu beba manje. U prijevodu, biser hrvatskog turizma ostao je bez četiri razreda osnovne škole.

"Inače prošle godine je čak bila neka blaga stagnacija, svake godine je pad ali ove godine baš osjetljiv pad", ističe Maro Ivanković, ginekolog Opće bolnice Dubrovnik

Brojke su jasne! Od 1. siječnja do 1. studenog 2022. godine u Dubrovniku je rođeno 655 beba, dok je u 2021. godini u istom razdoblju rođena 741.

Iako grad Dubrovnik ulaže u boljitak životnih uvjeta mladih obitelji, očito to nije dovoljno. Ako pitate demografe vatrogasne mjere ne mogu povećati natalitet.

"Dubrovnik je jedan skup grad gdje je vrlo teško stambeno se zbrinut, Dubrovnik ima velik broj sezonaca i ljudi imaju otežane mogućnosti za dizanje kredita jer poznato je kolika je cijena stana u Dubrovniku", kaže Marinko Marić, povijesni demograf Sveučilišta u Dubrovniku.

Skupi troškovi života, sve manje mjesta u vrtiću ili pak nešto treće? Što je Dubrovčane odgovorilo od širenja obitelji ne znaju ni u Županiji, no zna se da je najviše djece uglavnom rođeno krajem kolovoza.

Ivica Puljić, glasnogovornik Dubrovačko-neretvantske županije tvrdi: "Dubrovnik je kao urbana sredina dosta podbacio, ali to ništa ne znači, možda uspijemo nadoknaditi do kraja godine - no teško je to i nadoknaditi".

Ipak loše brojke nisu uvijek tako loše. U Dubrovniku je pao i broj umrlih. S prošlogodišnjih 731, ove godine zabilježeno je njih 717.