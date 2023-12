Vlada na telefonskoj sjednici smijenila ministra Davora Filipovića! Odlazi i Jurica Lovrinčević

Doznajemo da premijer Andrej Plenković razriješio je ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića.

Jurica Lovrinčević tako prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra.

Dodajmo da je u međuvremenu USKOK objavio kako su pokrenuli provođenje izvida u ovom slučaju.

"Povodom brojnih novinskih upita vezanih za postupanje na temelju teksta objavljenog u današnjem Nacionalu, u kojem su iznesene sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela, potvrđujemo provođenje izvida u predmetnom slučaju.

USKOK će nakon pribavljanja potrebnih podataka i razmatranja svih relevantnih okolnosti, pravovremeno obavijestiti javnost o daljnjem postupanju", objavili su.

U međuvremenu je smjena potvrđena i iz Vlade. Priopćenje donosimo u cijelosti:

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je potpisao Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davora Filipovića. Time ujedno Jurica Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra. Također, danas je održana 270. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je Jurica Lovrinčević razriješen svih dužnosti na koje ga je imenovala Vlada: dužnosti člana Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske i dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je stavljena izvan snage Odluka o ovlasti za zastupanje Vlade u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije."

Podsjetimo, Lovrinčević se osvrnuo na dašanja događanja te na svom Linkdinu objavio: "Kako trenutno nisam u Hrvatskoj, a vezano uz medijske objave, u nastavku je moja reakcija: Nikad – baš nikad – tijekom svoje karijere nisam uzeo ni tražio proviziju, mito, 'kuvertu', 'kickback' ili kako god to željeli nazvati. Tko god tvrdi suprotno – laže. Bez ikakve namjere da zvučim nadmeno - novca mi uistinu ne nedostaje. Svoju sam imovinu stekao samo i isključivo na tržištu i na svaku zarađenu kunu i euro uredno platio poreze i davanja. Ono za što me se optužuje u suprotnosti je s načelima po kojima živim i radim cijeli svoj život. Svi koji su poslovali sa mnom, svi koji su radili sa mnom to dobro znaju. Neovisno o fragmentima koji se montiraju i objavljuju. Ovo nije prvi udar da bi me se diskreditiralo i maknulo s puta. Istina, ovaj put nešto pomnije planiran i izveden, a nadasve toksično zapakiran. I dok će se javnost zabavljati time, dok će joj pažnju odvlačiti ovakvi napisi - na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. One su pravi razlog ovakvih operacija. Budite svjesni da one nisu počele sa mnom, a neće ni završiti s ovim."

