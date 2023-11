ANKETA Tenzije na sve strane, kao da su svi zaboravili na ono najvažnije. Pitamo vas, idete li u Vukovar?

Ove subote u Vukovaru se obilježava 32. obljetnica Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tenzije kao i svake prethodne godine upravo kod toga dana ne jenjavaju i uvijek ih ima na pretek.

Prvo su bile svađe oko dvije kolone pa još uvijek traju oko dva plakata, a jučer je zastupnik Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić, izjavio da će spriječiti pripadnicima SDSS-a da bacaju vijence u Dunav.

"Ako će i ove godine kršit Zakon ja ga čekam tamo. S koliko ljudi? 100, tisuću, 5000, to je na meni, ali stat ćemo u živi lanac i nećemo dati da se krši zakon. On to radi da bi izjednačio žrtvu i agresora", govorio je o Pupovcu.

Na ovakve obljetnice kada se prisjećamo svih žrtava, upravo bi one trebale biti u fokusu. Svi muževi, svi sinovi, žene i djeca koji su stradali u Domovinskom ratu.

A mi smo vas odlučili pitati idete li ove godine u Vukovar te hoćete li sudjelovati u Koloni sjećanja:

