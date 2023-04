Ante Prkačin napustio Domovinski pokret, otkrio i zašto: 'Nitko me više tamo ne može zadržati'

Ante Prkačin, saborski zastupnik Domovinskog pokreta potvrdio je da je napustio stranku i da ga više nitko ne može nagovoriti da se u nju i vrati.

Razlog je, rekao je za Večernji list, to da se više puta dogodilo da mu je stranka više puta onemogućila da istupa u ime kluba Domovinskog pokreta.

"Dugo vremena sam to tolerirao iako se često događalo da se pripremim za istup u ime Kluba, da bi mi netko priopćio kako će u ime stranke ipak istupiti netko drugi. Koliko se to često događalo pokazat će statistika, no potvrđujem da sam definitivno otišao iz Domovinskog pokreta i da me nitko više tamo ne može zadržati", rekao je Prkačin.