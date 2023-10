Antonija Blaće i Marin Ivanović prije nekoliko su dana obilježili povratak na set omiljenog RTL-ova game showa 'Dođi, pogodi, osvoji!'. Nove epizode već se snimaju, a svi oni koji žele okušati svoju sreću mogu se prijaviti za sudjelovanje jer nagrada je više nego ikad!

Uzavrela atmosfera, grandiozni studio, glasna publika koja navija i bodri, šaroliki natjecatelji i njihova sreća zbog dobitaka te pregršt sjajnih nagrada – sve to najbolje opisuje RTL-ov game show 'Dođi, pogodi, osvoji!'.

'The price is right' najdugovječniji je televizijski game show, a listi od četrdesetak zemalja u kojima se uspješno prikazivao 2021. godine dodana je i Lijepa Naša te nije trebalo dugo da 'Dođi, pogodi, osvoji!' postane omiljena poslijepodnevna razonoda svih generacija koje se zabavljaju pogađajući cijene raznih artikala zajedno s veselim natjecateljima.

Atmosfera na setu uvijek je sjajna pa je povratak na set, ističe i Antonija Blaće, bio kao povratak kući, a u novim epizodama, uz već dobro poznate igre poput 'Plinka, 'Lupi i pokupi', 'Jedna je prava' ili uvijek dinamičnog 'Velikog kola', za sve natjecatelje ekipa priprema i posebno iznenađenje: ''Ubacili smo još jedan krug igara kako bi još više natjecatelja iz publike imalo priliku zaigrati za glavnu nagradu!''

Setom RTL-ova game showa već je prodefiliralo stotine kandidata iz svih krajeva Lijepe Naše, od 18-godišnjaka pa sve do najstarije kandidatkinje koja je imala čak 91 godinu, a upravo je njezin televizijski nastup jedna od najljepših Antonijinih uspomena sa seta.

''Kad je 90-godišnja natjecateljica zaigrala, prošla licitaciju, došla je do mene na igraču poziciju i rekla da obožava Marina pa mi je nekako bilo žao da ga ne vidi još bliže… Ona njegova loža je dosta daleko. Zamijenili smo uloge i Marin je odradio cijeli krug s gospođom koja ga nije prestala ljubiti i grliti cijelu igru'', sa smiješkom se prisjeća Antonija, dodajući kako je recept popularnosti 'Dođi, pogodi, osvoji!' vrlo jednostavan.

''Ima svega! Vesele epizode, čista pozitiva i neopterećujuća zabava s puno, puno nagrada!''

U prethodnim epizodama kući su se, između ostalog, nosili televizori, kuhinje, televizori, bicikli, hladnjaci ili, pak, putovanja za najpopularnije svjetske destinacije, pa čak i automobili, a već prvi kadrovi novih epizoda jamče da sve natjecatelje očekuju itekako primamljive nagrade!

''Prvi osvojeni automobil ćemo pamtiti svakako, ali mi je nekako najslađe kad ljudi osvoje putovanje koje si inače ne bi mogli priuštiti ili kad nam u show dođe mladi par pa im nagrada opremi dnevnu sobu ili kuhinju'', zaključuje Antonija i poziva sve one željne zabave i dobitaka da ne dvoje ni časa.

''Snimanje je jako opušteno i zabavno. Možete osvojiti vrijedne nagrade, a čak i kad se to ne dogodi, s nama ćete sigurno stvoriti lijepe uspomene. Zbilja ima dana na setu kad, koliko god epizoda snimili, ostanem pod dojmom! Prijavite se, čekamo vas!''

Svi oni koji žele osjetiti sjajnu atmosferu u studiju omiljenog game showa, okušati svoju sreću i osvojiti sjajne nagrade, mogu se prijaviti za sudjelovanje u novim epizodama na: https://www.rtl.hr/prijave