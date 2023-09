Godišnji odmor za australsku policajku Ellu Cutler (25) krajem kolovoza se pretvorio u noćnu moru kada je pala sa zidina u Dubrovniku i završila u bolnici.

Ona i 34-godišnji muškarac su se naslonili na zid između dva restorana, nakon toga su se poskliznuli i pali. Dubrovačka policija ranije je izvijestila da je nesreći kumovao alkohol.

U padu s visine od deset metara zadobila je ozljede opasne po život, među njima i višestruke prijelome lubanje, kralježnice, 12 rebara te udova. U teškom stanju prebačena je u dubrovačku Opću bolnicu gdje se trenutno nalazi u induciranoj komi.

Njezini najbliži počeli su skupljati novac kako bi ju vratili kući nakon što joj su se pojavili problemi s osiguranjem. Naime, 25-godišnjakinja je ugovorila putno osiguranje koje je odbilo zahtjeve za pokrivanjem troškova ove nesreće.

Brat unesrećene policajke, Joshua Cutler, pokrenuo je Go Fun Me kampanju kako bi skupili dovoljno sredstava za njezin transport nazad u Australiju, piše The West.

Kazao je da je iznos njezina liječenja u Hrvatskoj već dostigao 100.000 dolara, te da bi transport u Australiju mogao popeti do 400.000. "Ona ovo ne može sama, kao ni mi", rekao je.

Dodao je da će njegova sestra mjesecima trebaju dodatnu medicinsku skrb. Pred njom je i nekoliko operacija, a onda i dugotrajna rehabilitacija.

Obitelj poručuje da je pred njom još toliko što treba proživjeti i mnogo ljudi kojima može pomoći zahvaljujući svojoj profesiji zbog čega sada treba pomoć obitelji, prijatelja, kolega i ostatka svijeta koji možda do sada nije ni čuo za nju.

Njezin je brat pohvalio dubrovačke liječnike koji brinu za Ellu od trenutka kada je primljena u bolnicu.

