Autobusni prijevoznik od ponedjeljka više neće prevoziti srednjoškolce u Zagorju

Učenici-putnici srednjoškolci iz Krapinsko-zagorske županije od ponedjeljka najvjerojatnije neće moći do svojih škola autobusima budući da je tvrtka koja je do sada prevozila učenike poslala Krapinsko-zagorskoj županija odgovor kako to više ne namjerava činiti.

Naime, kako piše u priopćenju, prijevoznik Presečki grupa d.o.o. već je u ponedjeljak poslala obavijest o namjeri ukidanja čak 42 polaska na linijama javnog linijskog prijevoza kojima se prevoze učenici dok je konačni odgovor prijevoznika stigao u županiju u subotu.

"Krapinsko-zagorska županija je tijekom cijelog tjedna pregovarala sa spomenutim prijevoznikom, s ciljem da se pronađe odgovarajuće rješenje, a kako bi se zadržalo postojeće polaske u prometovanju. Nažalost, danas, u subotu 1. travnja 2023. godine zaprimili smo konačan odgovor prijevoznika o prestanku prometovanja polazaka od ponedjeljka, 3. travnja", stoji u priopćenju iz županije.

U Županiji su odmah po primitku negativnog odgovora, zajedno s ravnateljicama i ravnateljima srednjih škola krenuli tražiti alternativne mogućnosti prijevoza učenika. No, rješenja još nema, a iz Županije pozivaju učenike i njihove roditelje da prate obavijesti na web stranici županije, odnosno na web stranicama srednjih škola.

"Unaprijed se ispričavam svim učenicama i učenicima te njihovim roditeljima zbog eventualnih poteškoća koje bi mogle nastati zbog ukidanja navedenih polazaka te ih molim za razumijevanje", istaknuo je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.