Stigli su novi poražavajući rezultati ankete među hrvatskim liječnicima. Za svakog pacijenta imaju 10 minuta, za djecu još i manje. Nedostaje 257 obiteljskih liječnika, 110 ginekologa i 90 pedijatara. O problemima u zdravstvu s liječnicom Ines Balint iz Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore razgovarala je Leona Šiljeg.

S čim su liječnici najviše nezadovoljni?

"Liječnici su najviše nezadovoljni velikom količinom administrativnih poslova koje svakodnevno obavljaju, 30 posto njihovog radnog vremena otpada na administraciju. Drugo je izuzetno mala minutaža koja im ostaje za kvalitetan pregled za pacijenata. Što znači da brzinski pregledamo pacijenta, nezadovoljni su i pacijenti, a pogotovo i liječnici. Sve se to prelama i prenose u druge sustave zdravstvenog sustava, pojačano je opterećenje naših hitnih službi , naše sekundarne konzilijarne zaštite"

Žale se i na nedostatak opreme, što sve nedostaje?

"Najviše se žale zaposlenici domova zdravlja. Iz svjedočenja naših liječnika smo vidjeli da nedostaje čak i osnovna oprema. Nedopustivo je da pojedine ordinacije rade bez EKG-a, a one nažalost tako rade"

U reformi je ministar najavljivao administrativno rasterećenje. Je li do njega došlo?

"Još nije došlo do njega, usprkos najavama. To je obmanjivanje i naših pacijenata, liječnika i cijele hrvatske javnosti. Naime, administrativna skupina zadužena za administrativno rasterećenje sastala se prije mjesec dana, čekamo sljedeći sastanak. Predložili smo rješenja, no još ih ne vidimo. Ono što je ministar naveo, praksa nažalost svjedoči nečemu sasvim drugom. Liječnici u Gradu Zagrebu dobili su od jučer novo administrativno opterećenje tako da moraju izdavati potvrde da pacijenti koriste stoma pomagala kako bi dobili dodatnu količinu vrećica, a Hrvatski zavod za zapošljavanje upućuje sve prijavitelje koji su stariji od 60 da se obrate obiteljskim liječnicima da im naprave obradu za invalidsku mirovinu, odnosno onaj famozni obrazac koji ministar spominje. "

Što je bilo najporaznije?

"Najporaznije među odgovorima je da svaki četvrti obiteljski liječnik, liječnik primarne zdravstvene zaštite, primarni pedijatar i ginekolog to više kao profesionalni put ne bi odabrao", zaključila je Balint.