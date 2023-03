Bandićeva supruga proziva što mu još nisu uredili grob, iz ministarstva potvrdili: 'Nema prepreke za to'

Na drugu obljetnicu smrti bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića njegova supruga Vesna Bandić objavila je pismo u kojem se osvrnula na to što on i dalje nema uređeno grobno mjesta.

Napisala je: "Prije svega bih se htjela zahvaliti svima koji čuvaju uspomenu na Milana, koji nose cvijeće na njegov grob i zapale svijeću, koji se ne ustručavaju reći lijepu riječ za njega i priznati da im je pomogao, da je bio posvećen ovome gradu i da nije bilo loše živjeti u Zagrebu 'za vrijeme Bandića', naprotiv. U posljednje vrijeme sve je više takvih, imaju mi potrebu prići, prokomentirati sa mnom aktualnosti kao i pitati me što je spomenikom.".

Dodala je kako na to pitanje ni danas, dvije godine nakon što nas je napustio - nema odgovora.

"Naime, prošle godine u ovo doba čekali smo suglasnost gospodina gradonačelnika za izgradnju spomenika, dobili smo je i ovim putem mu se na istoj zahvaljujem. Mislili smo da je ‘to to’ i da ću svome suprugu za ovu obljetnicu zapaliti svijeću na spomeniku kakav zaslužuje, ali ne! Ove godine, poručili su mi iz Grada, čekamo nalaz inspekcijskog nadzora Ministarstva kulture i medija nad utvrđivanjem zakonitosti postupka proširenja grobnog polja 112 A i zasnivanja dvaju grobnih mjesta na njemu. Doista ne znam čemu sve ovo, zar bi netko ‘izmiještao’ našega Milana i na čiju inicijativu se sve ovo događa? Svjesna sam da ga nisu svi voljeli, ni podržavali, ali zar se netko ima potrebu obračunavati s mrtvim čovjekom? Nisam željna medijske pažnje niti sam političarka, ali čini mi se da u ovome politika itekako ima prste, stoga ne mogu samo šutjeti", stoji u pismu.

Ponovila je i ono što je rekla prošle godine: "Boli me jer Milanu još nismo uspjeli napraviti spomenik, jer znate da je on živ da bi on to riješio u roku odmah. Ne mogu se pomiriti s tim da mora biti ovako, da se zaboravlja koliko su ga ljudi voljeli, koliku je podršku imao i dobivao godinama… Muči me osjećaj krivnje, da sam ili da smo ga iznevjerili, no nije tako. Neka ljudi znaju da sam nemoćna".

"Milan nije samo bio gradonačelnik, on je prije svega bio otac, suprug, brat i prijatelj kojem imamo potrebu iskazati poštovanje i zahvalnost. Ana-Marija i ja s ljubavlju čuvamo uspomenu na njega, ali vjerujte i brojni drugi građani", dodala je.

Vesna Bandić istaknula je i kako želi da počiva u miru i zamolila je sve koji na to imaju utjecaja da to i omoguće.

Tomašević: 'Nećemo dozvoliti gradnju'

Podsjetimo, danas je zagrebački gradonačelnik Tomsilav Tomašević rekao kako grad "neće dati dozvolu za gradnju spomenika na grobu bivšeg gradonačelnika Milana Bandića dok ne završe procesi državnih institucija koje se bave kaznenim prijavama vezanim za utvrđivanje lokacije".

Naveo je i kako nije ni došao zahtjev za dizanje nadgrobnog spomenika.

O svemu smo pitali i Ministarstvo kulture i medija koje nam je odgovorilo: "Služba za inspekcijske poslove Ministarstva kulture i medija zaprimila je 14. studenog 2022. godine prijavu o neovlaštenom proširenju grobnog polja 112 A na groblju Mirogoj i zasnivanju grobnih mjesta 18/1 i 18/2. Temeljem zaprimljene prijave inspektor Službe za inspekcijske poslove Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija izvršio je terenski očevid 24. studenog 2022. godine, s obzirom na to da inspekcija zaštite kulturne baštine nadzire stanje kulturnih dobara i provođenje mjera njihove zaštite i očuvanja, uporabu i promet kulturnih dobara, izvršavanje i provedbu odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što uključuje i pridržavanje izdanih uvjeta i odobrenja."

Naveli su da je kompleks groblja Mirogoj u Zagrebu zaštićen je kao spomenik kulture rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu od 24. siječnja 1992. godine i upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture pod registarskim brojem RZG-794.

'Nema elemenata za pokretanje postupka'

"Revidiranim rješenjem Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine od 24. svibnja 2004. godine, groblje Mirogoj je kao kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Revidiranim rješenjem redefinirane su prostorne međe predmetnog kulturnog dobra, a točkom 5. revidiranog rješenja na područje kulturnog dobra primjenjuju se mjere zaštite iz sustava mjera zaštite zone A u kojoj je propisan režim konzervatorske zaštite osnovnih elemenata povijesne strukture, pejzažnih obilježja te građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevinske strukture", dodali su.

Također su naveli i kako nisu našli elemente za pokretanje inspekcijskog nadzora, što bi značilo da nema zapreke da se izgradi spomenik Milanu Bandiću.

U svom odgovoru istaknuli su: "U okviru svojih nadležnosti, Služba za inspekcijske poslove obavila je nadzor i provjeru je li zatraženo i izdano prethodno odobrenje za zasnivanje grobnih mjesta i je li grobno mjesto formirano prema izdanom prethodnom odobrenju. Obzirom na to da je inspekcijskim očevidom utvrđeno da je za osnivanje grobnih mjesta 18/1 i 18/2, polje 112A na Groblju Mirogoj izdano prethodno odobrenje te je izdanim prethodnim odobrenjem nadležno tijelo u provedenom postupku utvrdilo da je zasnivanje predmetnih grobnih mjesta u skladu s načelima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, dakle u skladu s mjerama zaštite kulturnog dobra Kompleksa groblja Mirogoj, Služba za inspekcijske poslove nije našla elemente za pokretanje inspekcijskog postupka. Za sva ostala pitanja, možete se obratiti nadležnom Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba."

Opet, nisu naveli jesu li o svemu obavijestili i Grad Zagreb.