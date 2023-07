Banožić nakon Milanovićevog obraćanja: 'Očekujem da se urazumi. Ako nisam u pravu neka ide na Ustavni sud'

Nakon obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića, ministar obrane Mario Banožić i predsjednikom saborskog Odbora za obranu Franko Vidović gostovali su u studiju RTL-a.

"Odgovaram tako da vidimo da je ovo čitana izjava, koju je vjerojatno netko napisao iz PR tima, u protivnom da je predsjednik morao dati samostalno izjavu imali bi uvrede kao što je to bilo zadnji put. HDZ nema namjeru nikoga politizirati, pogotovo ne vojsku, što vidimo jasno iz proračuna i financijskog okvira koje Vlada ulaže u Hrvatsku vojsku nakon što je ona godinama bila zapuštena", kazao je odmah nakon obraćanja ministar obrane Mario Banožić.

Udarate li vi na Ustav i demokratski poredak ove zemlje svojim potezima?

"Puno puta je upotrebljena ova formulacija, sjetimo se samo brigadira Burčula koji je trebao biti na zapovjedno mjesto koje je od mene traženo, tada sam rekao neka ide gdje god hoće, s tom odlukom, tada je isto govoreno da je neustavna, pa što nije otišao na Ustavni sud?Tako kažem i za ovo. Odluku koju ću ja donijeti temeljenu zakonu isto kao i prijedlog ravnatelja VSOA", kaže Banožić.

Postoji li mogućnost da odustanete od svog kandidata i da se dogovorite nekog zajedničkog?

"To nije moj kandidat. To je kandidat koji je svojim sposobnostima odgovara, ne možemo ići po babama i stričevima, nego po stručnosti. Očito je da su se problemi koji su se nakupili upravo zbog ovakvog modela. Da netko predlaže nekog svoga", govori Banožić.

Vi kao ministar predlažete kandidata oko kojeg se očito niste usuglasili s predsjednikom

"To sam ispoštovao, ne znam zašto je čekao pet mjeseci, čak ovo što spominje od rujna, podsjetit ću da je predsjednik tada Vladi supotpisatelj odluke za Kindera bio izvan zemlje, na putu. Kada je predsjednik istupio van u medije i preko medija smijenio ravnatelja VSOA", kaže ministar obrane.

Je li predsjednik u pravu, iznio je poprilično oštro upozorenje prema građanima?

"Možemo to gledati ovako. Davnih godina 2000 ili 2001. godine došlo je do promjene Ustava, došlo je do promjene određenih zakona. U skladu s time jedan od ciljeva je bio odmaknuti obavještajnu zajednicu od politike. Sjećate se što se prije toga događalo, što je tadašnji SIS imao sve na duši, dakle izmaknuti su iz ministarstava i onda je kao relikvija ostalo da ministar obrane i dalje predlaže nekog kandidata", kaže Vidović.

Slažete li se s predsjednikom kada kaže da HDZ želi sigurnosni sustav staviti pod ministarstvo?

"Ako je HDZ doista krenuo putem da će sutra gospodin Banožić kao ministar obrane imenovati nekakvog V.D.-a koji će obavljati poslove, prvo to nije utemeljeno u zakonu, a drugo to je grubo, ful grubo zadiranje u ovlasti predsjednika, pa i zadiranje u demokratski sustav. U Ustavu jasno piše tko imenuje ravnatelje obavještajnih zajednica. Piše vam u zakonu tko ravnatelje i na čiji prijedlog. To je grubo zadiranje, što će to polučiti kao rezultat, što želimo, da SOA bude stranačka", kaže predsjednik saborskog Odbora za obranu.

Ministre situacija je sramotna, na rubu smo pitanja nacionalne sigurnosti, kako ovo riješiti?

"Dovodi se prije svega u pitanje slabosti VSOA-e u ovim izazovnim vremenima. Očekujem da se predsjednik urazumi i posluša svoje savjetnike koje znam da mu govore dobro, da prihvati predloženog kandidata. Pitajte Ured predsjednika zašto pet mjeseci ignorira ovaj problem, s druge strane nikada nisam radio nešto što je izvan zakona tako i ovi prijedlozi koji dolaze su temeljeni prije svega na zakonima", odgovorio je Banožić.

Je li NATO Sumit prilika da možda sjednete?

"Ne moramo mi otići, što se mene tiče stvar je vrlo jednostavna. Koordinacije su tu, ako ne vjeruje ministru obrane da je po zakonu dobit će pismeno od mene temeljem kojih članaka, kojih zakona, postoje određene ovlasti i to je to. Neka ide na Ustavni sud, ako nisam u pravu", zaključio je ministar Banožić.

