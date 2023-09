Ministar obrane Mario Banožić posjetio je u utorak 5. rujna 2023. pripadnike Hrvatske vojske koji su angažirani na postavljanju lansirnog mosta “Bailey M-1”, na rijeci Dreti u mjestu Lačja Vas, općina Nazarje u Republici Sloveniji.

Ovom prilikom ministar Banožić susreo se s ministrom obrane Republike Slovenije Marjanom Šarecom i direktorom Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije Leonom Behinom.

Ministar Banožić se zahvalio hrvatskim vojnicima na svemu što čine, na profesionalnom izvršavanju svih zadaća, a posebno u ovoj situaciji pružanja međunarodne humanitarne pomoći civilnom društvu i civilnim institucijama.

“Imali smo priliku pomoći susjednoj Republici Sloveniji od samog početka nevremena koje joj se dogodilo. Hrvatska vojska već je 6. kolovoza bila upućena u Sloveniju s jednim helikopterom HRZ-a, koji je bio angažiran na podizanju tereta za izgradnju barijera, da bi štete od poplava i bujica bile što manje, a danas smo uključeni u postavljanje mosta. Čestitam našim vojnicima na uspješno izvršenoj zadaci u pružanju pomoći Slovenijia. Činit ćemo to dok god budemo u mogućnosti”, rekao je ministar Banožić.

Ministar je posebno u ime Hrvatske vojske, Ministarstva obrane i hrvatske Vlade izrazio sućut obiteljima stradalih tijekom velikog nevremena izrazivši nadu da će ovakvih izazova biti što manje. “Žalimo obitelji koje su ovdje stradale i nadam se da nećemo imati više ovakvih izazova”, rekao je.

“Prošle godine imali smo požare, danas poplave stoga vojska mora biti spremna za sve ekstremne situacije. Zbog toga hrvatska Vlada ulaže u razvoj svih triju grana Hrvatske vojske”, poručio je ministar obrane Banožić iz Slovenije.

Ministar obrane Republike Slovenije Marjan Šarec zahvalio je ovom prigodom Hrvatskoj na pruženoj pomoći od prvih dana kad je nevrijeme zahvatilo tu zemlju. Rekao je kako je Hrvatska vojska odmah pomogla slanjem helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te da se nakon što je Slovenija zatražila daljnju međunarodnu pomoć, Hrvatska još jednom odazvala.

“Dragi Mario, dragi vojnici i vojnikinje, iskrena hvala za vašu pomoć. U ovim poplavama kao i prošlogodišnjem požaru pokazalo se kako je važno mati osposobljenu, opremljenu i spremnu vojsku” rekao je ministar, istaknuvši kako su Hrvatska i Slovenija, kao članice NATO-a primjer saveznika, te da je ovaj most koji je izgradila Hrvatska vojska najbolji prikaz pomoći i suradnje dviju susjednih zemalja.

Lansirni most “Bailey M-1” prvi put se postavlja izvan granica Republike Hrvatske i to na mjestu urušenog mosta tijekom velikog nevremena i poplava koje je zahvatilo Sloveniju. Most ima gusjeničnu nosivost 36 tona, a osovinsku 42 tone. Dužina mosta bit će oko 27 metara, a širina oko 3 metra.

Podsjetimo, ovo je treći angažman Hrvatske vojske u Sloveniji od kada je nevrijeme i poplave pogodilo tu zemlju.

Pripadnici Hrvatske kopnene vojske i Zapovjedništva za potporu bili su angažirani u općinama Ljubno, Nazarje, Luče i Rečica te rijeci Savinji na utovaru i prevoženju zemlje i kamenog materijala, izgradnji nasipa od kamenog materijala te ugradnji u nasip, iskopavanju naplavljenog kamenog materijala, uklanjanju naplavljene zemlje, čišćenju prometnica, parkirališta i prilaza kućama i strojnom planiranju. Pri tome su korištena tri inženjerijska stroja (utovarivač, kopač i kopač-utovarivač), tri samoistovarivača i sredstva za prijevoz tehnike i osoba.

U pružanju pomoći Sloveniji sudjelovali su i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Mi-171Sh. Oni su 6. kolovoza 2023. u mjestu Donja Bistrica bili angažirani na aktivnostima prenošenja betonskih blokova za stvaranje barijera za suzbijanje poplava rijeke Mure.

Pripadnici Hrvatske vojske angažirani su u pružanju humanitarne pomoći Sloveniji temeljem naredbe ministra obrane, i u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u Republici Sloveniji u uklanjanju posljedica olujnog nevremena te Odlukom o pružanju žurne pomoći poplavom pogođenim područjima u Republici Sloveniji.

