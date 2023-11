Nakon što su rezultati analize pokazali da je u piću koje je popio mladić u Rijeci bila lužnata otopina:

"U ovom trenutku nema razloga ni panici ni daljem širenju straha. To govorim sada kad smo zaprimili nalaz provedenih vještačenja u centru Ivan Vučetić. Hrvatske institucije od prvog dana rade svoj posao, prate i nadziru situaciju te transparentno o tome izvještavaju javnost. To ćemo činiti u budućnosti. Nije dobro nasjedati i poklanjati lažnim porukama jer to doprinosi širenju panike i straha. Zasad se čini da se radi samo o jednom dokazanom slučaju kemijske ozljede probavnog trakta i to uzrokovane određenom lužnatom tekućinom"

"Riječ je o izoliranom slučaju gdje je bolesnik koji se nalazi u Rijeci za kojeg znamo od prvog trenutka da je najozbiljnije bolestan i jedini koji je oštećen u ovom događaju. To se uvijek može dogoditi. Na osnovu kriminalističkog istraživanja utvrdit će se sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja"

"Od 45 ljudi koji su se javili na pregled, samo četvero imalo je određene promjene na sluznici probavnog trakta koje mogu i ne moraju biti u vezi s uzimanjem lužnate tvari", dodao je Beroš pa rekao da se može raditi i o podmetanju i o nenamjernoj greški.

