Beroš odgovorio liječnicima: 'Povećali bi vam koeficijente da je to moguće, ali nije'

Nakon što su danas liječnici zaprijetili štrajkom ako Vlada ne ispuni njihove zahtjeve vrlo brzo je stigao odgovor ministra zdravstva Vilija Beroša.

Najavio je da robovlasnički ugovori odlaze u povijest te da liječnici više neće plaćati penalizaciju već samo realan trošak usluge edukacije.

"Tražit će se potpisivanje aneksa ugovora. U trošak će ići edukacija, a ne rad", istaknuo je Beroš te dodao da je njegov zadatak zadržati liječnike u Hrvatskoj.

" Što se tiče koeficijenata neće svi biti sretni, a najveće povećanje imat će oni s najmanjim primanjima. Naravno da bismo mi povećali još koeficijente da je to moguće, ali, nažalost, to sada nije realno moguće. Državni proračun ima svoja ograničenja jedan zakon ne može biti toliko dobar da svi budu zadovoljni", kazao je Beroš.

Rekao je da će krajem tjedna ponovo pozvati sindikate na razgovor.

" I tada ćemo u miru i u konstruktivnom razgovoru sagledati sve što je predloženo". kazao je Beroš i još jednom pozvao sindikate da artikuliraju i upozore na sve ono što nije dobro", kazao je ministar zdravstva.

Podsjetimo, Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska liječnička komora (HLK), Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Inicijativa mladih liječnika Hrvatske do kraja idućeg tjedna očekuju da Vlada do kraja tjedan ispuni njihove zahtjeve. U protivnom, najavili su na današnjoj press konferenciji za novinare, krenuti će s pripremama sindikalnih akcija, a to uključuje i štrajk.

Očekuju da do idućeg tjedna dobiju službeni prijedlog primjerenih koeficijenata za liječnike te do kraja siječnja očekuju početak pregovora za granski kolektivni ugovor.

