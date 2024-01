Besramna krađa ispred riječkog KBC-a. Dok su bili na porodu netko im je ukrao automobil

Tijekom noći došlo je do krađe automobila u Rijeci, i to ispred KBC-a. No, mnoge je zasmetala okolnost u kojoj se sve odvijalo.

Naime, Riječanka se obratila portalu Fiuman i zamolila sugrađane za pomoć u nesretnoj situaciji koja ih je snašla. Osobi koja je bila u pratnji u rađaoni ukraden je automobil.

"Izašla je van nakon dugog i stresnog dana, hvala Bogu bebica je dobro, i vidjela da auta nema. Slučaj je prijavljen policiji", rekla je Maria.

Riječ je o Opel Astri, a svi koji imaju korisne informaciju mogu se obratiti riječkoj policiji ili na broj mobitela koji je Riječanka ostavila portalu Fiuman.

