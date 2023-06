Nova prijateljstva, druženja, igru, zabavu, suigrača za nogomet kojeg inače igraju sami. To su bila očekivanja djece prije tri godine, kada su prvi put održane Dječje ljetne igre Banovanija, na glinskom području.

Od tada je kroz druženja i sada već tradicionalne ljetne igre, kroz organizaciju ADRA Hrvatska, prošlo stotinjak djece i to od dvije do 16 godina.

U istom tempu nastavljaju i ove godine. "Djeca s nestrpljenjem očekuju ovogodišnje igre koje planiramo sredinom srpnja u Malom Gradcu i Glini te očekujemo još veći broj djece. Na svakoj lokaciji igre će trajati šest dana od 16 do 20 sati", kažu za Danas.hr pa podsjećaju kako je u igrama 2021. godine sudjelovalo oko 90 djece, a u 2022. godini i njih preko 120.

Foto: ADRA Hrvatska ADRA Hrvatska

"Porast zainteresiranosti, ali i anketa djece i roditelja pokazuje da su velikom broju djece, Banovanija vrhunac ljeta jer zbog siromaštva nemaju priliku ići na more", tvrde.

Kako bi ispaše, rad u vrtu ili skupljanje slame nakratko zamijenili nogometom, kreativnim radionicama, vodenom odbojkom, razvojem socijalnih vještina pa i uvijek popularnim igrama s vodenim balonima, humanitarna organizacija ADRA Hrvatska nastoji okupiti grupu volontera koja bi se danima zabavljala s djecom, ali i upoznala ih, možda čak kako bi jedni druge naučili nečem novom.

"Meni su igre pokazale koliko djeci znače sitnice i kako su se brzo povezali s nama 'novim' volonterima. Tek tamo sam vidjela kako zapravo djeca mogu imati teško djetinjstvo, a ipak biti radosna i zadovoljna", kaže nam volonterka s prvih igara Stephany.

Inače, lani je tu veliku čast volontiranja na igrama imalo čak 19 volontera. Jedan od njih je i Alan koji se vraća iz godine u godinu, a isto će učiniti i ove. Djeca ga zovu "Trener".

"Ono što je mene najviše dojmilo u radu s tom djecom su njihovi osmijesi i zadovoljstvo koje žari iz njih. Kad su tamo, kad se igraju, kad dobivaju od nas to što dobivaju. Jako me se dojmila ta razlika između početka kada su tek došli prvi dan na igre, što su to bila djeca koja su bila prestrašena, povučena u sebe, nekontatibilna, ekstremni introverti, da bi na kraju igara to bila djeca razdragana, nasmijana, koja su te dočekala raširenih ruku, grlila, ljubila, veselila kada dođeš i plakala kad odeš. To je nešto što nema cijene", kaže.

Foto: ADRA Hrvatska ADRA Hrvatska

"Ono što se mog dijela tiče zadužen sam za igre, trčanje, razne sportske igre svih mogućih oblika i vrsta", pojašnjava.

Ovih godina mnogi su omogućili da se igre održe i to na nekoliko načina - svoj godišnji odmor proveli su baš na Dječjim ljetnim igrama, donirali su slastice za djecu, novčana sredstva, vraćali se iz tjedna u tjedan i pronalazili nekako te slobodne dane da ih provedu baš na Banovaniji.

No, istini za volju, tu je uvijek trošak sportske oprema, užina za djecu, materijali za kreativne radionice, osiguranje sudionika, poklon paket, hrana i smještaj za volontere, plaća za kvalificiranog voditelja projekta te gorivo koji je možda i najveća stavka troškovnika, kažu iz organizacije te priznaju da su do sada skupili jednu trećinu potrebnih sredstava za igre.

Foto: ADRA Hrvatska ADRA Hrvatska

Sve su objavili na svojim društvenim mrežama, od potrebnog do skupljenog iznosa, ali i informacije o uplati.

"Na neponovljivo ljeto i ove godine vas sve pozivamo na Dječje ljetne igre Banovanija23. Djecu na igru, druženje i nova prijateljstva, volontere za animaciju te donatore za potporu", istaknuli su.

A vraća se i Alan.

"Imam čast biti pozvan i ove godine i naravno da ću doći jer ti osmijesi nemaju cijene", govori nam.

Jedno je sigurno, i Alan i djeca opet će se susresti za dva tjedna kada počinje prvi tjedan koji se svečano otvara u Glini 9. srpnja i traje šest dana.

Zatim vesela družina odlazi u Mali Gradac gdje se zabavlja od 16. do 21. lipnja. Važno je napomenuti da prijave traju sve do kraja lipnja.

Foto: ADRA Hrvatska ADRA Hrvatska

