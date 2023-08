Hrvatski glumac Rene Bitorajac, čije je lice osvanulo na grčkim vijestima koje su ga prikazale kao nogometnog huligana, za RTL je komentirao ozbiljnu situaciju u Ateni kao i svoju ulogu u grčkim vijestima.

"Jučer sam u šali napisao na društvenim mrežama da mi je oduvijek bio san biti dijelom, centralnih grčkih vijesti i da mi se sam obistinio, no koliko god to bizarno i smiješno bilo na prvi pogled mislim da je situacija dolje približno ozbiljna", kazao nam je Bitorajac o prilogu za koji su grčki novinari koristili isječak iz igranog filma Metastaze u kojem glumi huligana Krpu.

Hrvatski je glumac istaknuo da prati događaje u Grčkoj.

"Kao većina i velik dio Hrvata pratim sramotne događaje u Grčkoj. Od nepotrebnog huliganizma do tragične smrti, ali i do ovog cirkusa u grčkim medijima koji su u svojem huškanju otišli i korak dalje", kazao je i kritizirao medije koji koriste inserte iz igranog filma te da pritom ni ne napišu da se radi o filmu, već to prikažu kao vijest.

"Dakle, narušena su autorska prava, a i neka druga prava meni i kolegama jer su naše face vidljive", istaknuo je i dodao kako bi ako kojim slučajem ima planirano ljetovanje u Grčkoj sljedeći tjedan, to ljetovanje otkazao.

"Mislim da to huškanje nikako nije dobro zato što ne rade u dobrobit nekakvog smirivanja, nego upravo suprotno, a utakmice su tek pred nama", poručio je hrvatski glumac te se nada da će na ovakav potez grčkih medija reagirati i javne i kulturne ustanove, ali i udruge kojima će se i on osobno javiti.

Dodao je kako smatra da takvi postupci nisu dobri ni za one koji se u Grčkoj trenutno nazale, misleći na hrvatske navijače.

"Ne opravdavam huliganizam, svako je odgovoran za svoje postupke. Mislim da će dečki preispitati svoje postupke kad se vrate u Hrvatsku, ali u svakom slučaju u civiliziranom društvu u Europskoj uniji, kamenovanje, vješanje ili nešto slično ne bi trebalo biti dopušteno i želim im pravično suđenje", kazao je Bitorajac.

Podsjetimo, u neredima i sukobima triju navijačkih skupina večer uoči utakmice Dinama i AEK-e poginuo je mladi Grk, a istraga cijelog slučaja još uvijek traje. Među uhićenima su i hrvatski navijači.