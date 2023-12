O gospodarenju otpadom u Zagrebu s bivšim direktorom Čistoće iz početka 2000. -IH, Markom Melčićem, razgovarao je RTL-ov reporter Goran Latković.

Zašto nijedna vlast u Zagrebu nije uspjela riješiti problem u gospodarenju otpadom u gradu i zatvoriti odlagalište?

"Prvo, Milana to nije zanimalo, ja sam ga poznavao. Njemu je to bila gnjavaža. Ovi sada misle da to znaju, ali ne znaju i svjesni su da sad imaju još mjesta za tri godine, ali to je već trebalo biti zatvoreno. Moglo se čak i odvest Savom u Ilok, kao što sam ja rekao".

Je li rješenje da centar za gospodarenje otpadom, kao što se sada najavljuje, bude u Resniku, ili je rješenje da se ovdje nešto radi? Što predlažete?

"Svejedno. Bolje ovdje, nego u Resniku. U Resniku je napravljena histerija, oni se boje da će im to smrdjet. Centar za gospodarenje otpadom i spalionica ne smrde. Ali, nema veze, ovdje ima mjesta za Centar".

Vidite li vi uopće u nekoj skoroj budućnosti da se odlagalište Jakuševec - Prudinec u potpunosti zatvori?

"Ne, pa tu ima trinaest tisuća tona smeća".

Kakve su sada šanse da će građani Zagreba plaćati da se otpad, dok je usporeno odvoženje, odvozi negdje druge, u neku drugu državu u spalionicu?

"Dobre su šanse, ako se dogovori s njima. Iločko odlagalište ima ogromno mjesto kao ovdje, ali prazno".

Kako sada Vama izgleda ovaj posljednji odron, je li to prema pravilima struke?

"Vjerovatno uopće nije prema prema pravilima. Ovo je sporedno odlagalište, to nije trebalo uopće biti rađeno. Onda su tu počeli navoziti bez razmišljanja, pa im se prevrnulo i taj biološki otpad i sve ostalo".

Je li ovo kap koja je prelila čašu, očekujete li nove odrone i još veće probleme?

"Ne, osim ako se ovdje nastavi raditi. Ako se ovdje bude radilo bit će odrona".