Bolnički hodnici pretrpani. Željana i Ante na kemoterapiju čekaju satima. Iz bolnice kažu: 'Žao nam je'

Više od trideset ljudi, u prostoru manjem od trideset kvadrata. Tako izgleda višesatno čekanje u redu na kemoterapiju Dnevne bolnice Klinike za onkologiju u Splitu i to u tjednu između Božića i Nove godine. Danas je gužva bila nešto manja, no ljudi koje smo tamo zatekli kažu da su višesatna čekanja za njih postala svakodnevica.



„Često naiđem i na gore snimke nego što ste mi vi pokazali, na puno više ljudi nego što tu vidite na toj snimci”, govori nam Željana koja sa suprugom gotovo svaki dan prevali iz Opuzena samo u jednom smjeru više od 150 kilometara, kako bi njezin Ante primio terapiju.



„Ovo je naš način života, mi ne možemo radit. Idući put ću donit teću, doslovno i jest će svak ko bude oko mene, ko bude čeka koliko ja. Donit ću teću gulaša i tripica pa ćemo ist.”, dodaje.

Tomislav iz Hrvaca danas strpljivo čeka, no i njegovo strpljenje je pri kraju. „Nenormalne gužve i valja čekati i to je to. Koliko u prosjeku čekate? Pa evo mi smo naručeni za u jednu uru, a evo vidite sad će tri. Tamo je pritrpano do krova.”



Što se događa na splitskoj onkologiji, i zašto ljudi provode sate i sate u čekanju na terapiju, upitali smo i predstojnika Klinike za onkologiju KBC-a Split, Eduarda Vrdoljaka. Kaže da žali zbog gužve na hodnicima i ispričava se bolesnicima te dodaje: „na bolest naših djelatnika nismo mogli utjecati ili predvidjeti, ali ja se nadam da ćemo biti malo mudriji i sljedeći put imati veći broj djelatnika koji će moći pokriti u takvim kriznim situacijama potrebe naših onkoloških bolesnika.”

A da je problem manjak kadra na onkologiji, svjedoče i pacijenti, no kažu nije riječ o privremenom nedostatku, zbog bolovanja. „Znači otišli su ća, nisu na bolovanju, nego su dali otkaz jer za iste pare im je lakše radit u ljekarni, nego za te novce radit sa otrovima.”, smatra Željana



Pa su rukave morali zasukati i medicinske sestre i onkolozi, ali i sam predstojnik Klinike, sve kako bi pacijentima osigurali pravodobnu terapiju.

„Prikazati samo isječak toga nije nužno prava istina tako da zapravo je poruka bolesnicima, javnosti a i ministru i svima drugima da smo se i tada organizirali na pravi način.”, objašnjava predstojnik Klinike.

No pravo je pitanje koliko takav izvanredan režim rada, s manjkom kadra, može dugo potrajati. Istodobno, gužve koje se stvaraju u onkološkim čekaonicama, dodatna su prijetnja bolesnicima u vrijeme respiratornih infekcija. Splitska bolnica danas je izdala i preporuku o ograničavanju broja posjeta.