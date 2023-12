Božinović: Policija je ove godine srušila rekord. Uhitila više od 1850 krijumčara migranata

U godini ulaska u šengenski prostor hrvatska policija srušila je rekord uhitivši preko 1850 krijumčara ljudima, kazao je u razgovoru za Hinu, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatski građani, ali i strani turisti, kaže, blagodati hrvatskog članstva u zajedničkom europskom prostoru bez granica najbolje su mogli osjetiti tijekom uskršnjih blagdana i turističke sezone u ljetnim mjesecima.

Ranijih su godina, komentira, u to vrijeme gužve i nepregledne kolone bili uobičajeni kadrovi s graničnih prijelaza, a od ove su godine otišli u povijest.

Na pitanje je li ponovno očekivao gužve na granici sa Slovenijom, koja je zbog globalne sigurnosne situacije uvela privremene granične kontrole, Božinović odgovara da se ništa nije značajno promijenilo u odnosu na ranije mjesece.

"Nismo očekivali otežanu protočnost, odnosno vraćanje gužvi i takva procjena se potvrdila unatoč patetičnim širiteljima pesimizma koji su u jednom trenutku zagušili javni prostor zaključcima o propasti šengena. Kao više-manje sve njihove analize i ovu je demantirala stvarnost pa gužvi i čekanja na granici u predbožićne dane nije bilo".

Šengen još jači s Bugarskom i Rumunjskom

Božinović uvjerava da šengen ide dalje i bit će još jači s Bugarskom i Rumunjskom koje su nakon dugog čekanja, jučerašnjom odlukom Vijeća EU, "napravile značajan korak" ukidanjem kontrola na zračnim i morskim granicama od ožujka 2024.

Hrvatska je, podsjeća, cijelo vrijeme zagovarala njihov ulazak i nastavit će aktivno djelovati u raspravama o datumu ukidanja provjera i na unutarnjim kopnenim granicama.

No, pristupanje Hrvatske u šengenski prostor donijelo je promjene i u radu policije koja se, po Božinovićevim riječima, više nego uspješno nosi sa svim izazovima.

"Policijski sustav je spremno dočekao ulazak u šengenski prostor. To potvrđuje i učinkovitost hrvatske policije koja bilježi rekordne rezultate u procesuiranju krijumčara ljudi. Samo ove godine policijski službenici su uhitili više od 1850 krijumčara što je povećanje za više od 90 posto u odnosu na prošlu godinu" kaže Božinović.

Kroz SIS hrvatska policija obavila čak 526 milijuna provjera

Dodaje da je policija od početka godine kroz provođenje kompenzacijskih mjera provjerila više od 300 tisuća osoba i skoro 180 tisuća vozila, dok su kroz informacijski sustav SIS obavili čak 526 milijuna provjera.

Uoči novogodišnje noći Božinović se dotakao i opasnosti uporabe pirotehnike na što već 30 godina upozorava i MUP-ova akcija "Mir i dobro".

"Ovom akcijom uspjeli smo postići da je iz godine u godinu broj stradalih manji. No, bez obzira na dopuštenost uporabe određenih pirotehničkih sredstava do 1. siječnja, apeliram na građane da misle na one kojima to donosi izrazit stres, prvenstveno starije osobe i malu djecu, a tu su i kućni ljubimci", naglasio je.

"Veselje nema smisla ako njime šokiramo druge", poručio je Božinović zaželjevši mir i dobro u 2024.

