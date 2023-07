Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je nakon Vlade potvrdio da muškarac, koji je uhićen zbog prijetnji smrću premijeru, ima i hrvatsko i američko državljanstvo.

Dao je detalje akcije koja je trajala mjesec i pol dana dok ga nisu uhitili u Zadru: "Akcija je bila kompleksna i vrlo brzo postalo je jasno da počinitelj nije u Republici Hrvatskoj. Angažirala se međunarodna policijska suradnja. U kontaktu su bili s partnerima u Europi i izvan Europe. Došli smo do podataka na temeljem kojih se došlo do počinitelja. On se od jučer nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalističko istraživanje. Sumnja se proširila na nekoliko kaznenih djela".

Nastavio je da je počinitelj koristio sofisticirane alate kako bi prikrio svoj identitet, ali i lokaciju s koje su upućene prijetnje.

"Uhićen j eu Zadru, od sinoć je u Zagrebu", rekao je Božinović. Potvrdio je da je akcija provedena u suradnji sa službama iz SAD-a.

Na pitanje novinara RTL Danas Ilije Radića ima li posla za policiju u HEP-u, Božinović je kratko rekao: "Hvala vam!", pa otišao i zaradio smijeh novinara zbog njegove reakcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Božinovića pitalo o policiji u HEP-u, on se zahvalio. Otkrio detalje o prijetnjama premijeru