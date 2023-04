Britanka nakon agresivnog raka izgubila oba jajnika pa uspjela roditi sina: 'On je moje malo čudo'

Britanka Stacey Broadmeadow (38) izgubila je oba jajnika nakon što joj je 2017. bio dijagnosticiran agresivan oblik raka jajnika, a šest godina kasnije, uspjela je roditi dječaka Harryja.

Imala je puno sreće u liječenju jer se radi o vrlo rijetkom obliku raka koji se u prošlosti smatrao neizlječivim, a pacijentima koji od njega boluju preostaje najviše dva mjeseca života, piše Sky News.

Prije operacije i kemoterapije, odlučila je zamrznuti nekoliko spolnih stanica, ali samo su dvije bile prikladne za oplodnju pet godina kasnije. Nažalost, prva trudnoća završila je pobačajem, ali druga stanica omogućila joj je da rodi sina Harryja.

"Zovem ga moj mali Nemo. U filmu 'U potrazi za Nemom', Nemo je bio posljednje malo jaje koje je ostalo. Dakle, on je moj mali Nemo. On je moje malo čudo. Jednostavno je tako poseban", istaknula je Broadmeadow govoreći o svom sinu.

Inače, Pseudomyxoma peritonei (PMP), rijedak oblik raka od kojeg je bolovala Broadmeadow započinje u slijepom crijevu kao polip, to jest, kao mala izraslina tkiva. To proizvodi želatinastu tvar koja može eksplodirati - šireći stanice i sluz oko želuca do trbušne sluznice (peritoneuma). Simptomi uključuju gubitak apetita, neočekivano debljanje i bol u želucu.